Westcol le confesó de frente a Uribe un delito que cometió: “Necesitaba esos 50 mil”

La entrevista entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez dejó uno de sus momentos más inesperados cuando el creador de contenido confesó en plena transmisión que, años atrás, aceptó dinero a cambio de votar por un candidato.

Westcol con Uribe: el expresidente le hizo un millonario regalo y le lanzó inesperada propuesta

La conversación ocurrió mientras ambos hablaban sobre la importancia de que los jóvenes conozcan a los políticos antes de participar en elecciones.

Westcol habló sobre la importancia de conocer por quién se vota

Durante la charla, Westcol mencionó que le gustaría entrevistar también a Paloma Valencia para que las personas puedan escuchar distintas posiciones políticas.

“Yo digo que todos los jóvenes deben saber y entender y conocer a todas las personas por las que piensan votar antes de votar, es súper importante”, afirmó el streamer.

Poco después, sorprendió al hacer una confesión relacionada con su primera experiencia electoral.

“Necesitaba esos 50 mil”

Westcol relató que cuando vivía en La Estrella recibió dinero para votar por un candidato específico y terminó aceptando la propuesta debido a sus necesidades económicas del momento.

“Voy a confesar un delito aquí en este stream. Cuando yo vivía en La Estrella, iba a ir a votar la primera vez que tenía que votar y me dieron 50 mil pesos para que votara por otra persona y acepté ese dinero. Necesitaba esos 50 mil”, expresó.

El creador de contenido afirmó que necesitaba el dinero y por eso terminó aceptando la propuesta electoral. Foto: @AlvaroUribeVelezPrensa

El streamer agregó que después de votar debía mostrar evidencia del sufragio para recibir el dinero.

“Las 50 lucas las necesitaba urgente y ya usted llegaba y mostraba que se votó y le daban las 50 lucas”, comentó.

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La reacción de Uribe

Tras escuchar la confesión, Álvaro Uribe cuestionó que este tipo de prácticas continúen ocurriendo en procesos electorales en Colombia.

“Qué cosa tan grave ha ocurrido en eso en Colombia”, respondió el expresidente.

Posteriormente, Uribe habló sobre compra de votos y violencia política, mencionando además las recientes declaraciones relacionadas con Iván Cepeda Castro y sectores políticos cercanos al gobierno.

El exmandatario también aseguró que nunca ha comprado votos durante su trayectoria política.

“En mi vida se me ha ocurrido comprar un voto, nunca”, afirmó durante la transmisión realizada en Kick.