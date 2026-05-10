Westcol sorprendió a Uribe con unos regalos: “Ya veo que me lo va a quitar Lina”

El creador de contenido y empresario Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, estuvo este domingo 10 de mayo en la finca del expresidente Álvaro Uribe, donde hablaron durante más de tres horas sobre diferentes temas, tanto personales, como de interés nacional.

Cuando estaba por terminar la entrevista, el reconocido ‘streamer’ le entregó a Uribe unos regalos. Se trató de una gorra, una billetera y un carriel, todo de su marca ‘Westcol’.

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Inmediatamente, Uribe se puso la gorra y también dejó ver que le gustó mucho el carriel.

“Es muy elegante. Yo ya veo que me lo va quitar Lina [La esposa de Uribe]. Es muy elegante, estoy muy agradecido", dijo Uribe, mientras tenía en sus manos el carriel.