Elecciones 2026: Paloma Valencia se desploma en Polymarket y llega a 16%, mientras Abelardo de la Espriella se dispara y registra 40%

Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo que sirve para que los usuarios apuesten sobre la probabilidad de eventos futuros, presentó una nueva fotografía con las elecciones a primera vuelta presidencial en Colombia, la cual se realizará el próximo 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella, disparado en Polymarket; prácticamente, está en empate con Iván Cepeda en la carrera por la Presidencia

De acuerdo con los resultados mostrados por la plataforma, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera las probabilidades con un 42 %, manteniendo la ventaja, aunque ahora más corta, frente a sus principales rivales en la contienda electoral.

Los datos favorecen es al candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, quien le sigue acortando distancia al candidato de la izquierda y aumenta su ventaja frente a la aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático, Paloma Valencia.

En esta oportunidad, Valencia aparece ubicada en el tercer lugar con 16,4 %, una probabilidad menor a la registrada el pasado 6 de mayo, cuando marcaba 24,8 % en medio de una semana agitada para las campañas presidenciales.

De la Espriella, por su parte, ganó 2 puntos porcentuales frente a las probabilidades registradas el pasado miércoles, 6 de mayo, y alcanzó en esta última fotografía de las elecciones el 40 % de las probabilidades de ganar las elecciones presidenciales en Colombia.

La plataforma de apuesta Polymarket mostró un nuevo resultado frente a las elecciones en Colombia. Foto: Captura de pantalla

La carrera por la presidencia de Colombia entra en su recta final de cara a la primera vuelta. La última encuesta de AtlasIntel para SEMANA muestra la fotografía de la competencia a pocas semanas de que se den las votaciones.

Según los resultados, Cepeda tendría el 38 % de los votos, Abelardo de la Espriella llegaría al 29,9 % y Paloma Valencia registraría el 21,2 %. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.