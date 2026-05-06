Abelardo de la Espriella, disparado en Polymarket; prácticamente, está en empate con Iván Cepeda en la carrera por la Presidencia

Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo que sirve para que los usuarios apuesten sobre la probabilidad de eventos futuros, volvió a marcar la probable tendencia en la carrera por la Presidencia en Colombia.

Con los nuevos números de este mercado, Abelardo de la Espriella, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, estaría prácticamente en empate con el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que ha ocupado el primer lugar en las encuestas.

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En Polymarket, Cepeda marcó el 39 por ciento, mientras que De la Espriella sumó el 38 por ciento, con la diferencia de un solo punto. En el tercer lugar figuró Paloma Valencia, la ficha del Centro Democrático y otros sectores políticos, con 24,8 por ciento.

Estos datos se conocen en una semana que ha sido agitada para las campañas políticas. Por un lado, en las toldas de Cepeda se han recibido apoyos trascendentes; en las de Valencia y de la Espriella se han intensificado las confrontaciones públicas entre ellos.

Polymarket y probabilidades de resultados en las elecciones presidenciales de Colombia. Foto: Semana.

¿Qué muestran los estudios?

El más reciente estudio electoral de AtlasIntel para SEMANA puso en evidencia la intención de voto en la primera vuelta presidencial. Ante la pregunta de por quién votaría, Iván Cepeda tuvo el 38 por ciento, Abelardo de la Espriella el 29 por ciento y Paloma Valencia el 21 por ciento.

Los otros aspirantes, según el informe, tienen estos números: Sergio Fajardo (4,2 por ciento), Claudia López (1,9 por ciento), Roy Barreras (0,9 por ciento), Luis Gilberto Murillo (0,7 por ciento), Sondra Macollins (0,3 por ciento), Mauricio Lizcano (0,2 por ciento), Miguel Uribe Londoño (0,2 por ciento), Gustavo Matamoros (0,2 por ciento), Carlos Caicedo (0,1 por ciento), Santiago Botero (0,1 por ciento) y el blanco (2 por ciento).