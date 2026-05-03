Abelardo de la Espriella (60%) tiene más probabilidad de pasar a una segunda vuelta que Paloma Valencia (36%), según Polymarket

Polymarket, la plataforma de apuestas más grande del mundo, mostró un nuevo resultado sobre el panorama de las elecciones para presidente de la República, en medio de una agitada campaña política.

Mientras Paloma Valencia pierde el 30 % de su intención de voto, Abelardo de la Espriella crece 32 %, según CNC para ‘Cambio’

La plataforma mostró este domingo, 3 de mayo, que el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, tiene mayor probabilidad que Paloma Valencia de avanzar a una eventual segunda vuelta.

De acuerdo con los resultados, De la Espriella alcanza el 60 % de probabilidad de continuar en carrera por llegar a la Casa de Nariño, mientras que la candidata del Centro Democrático suma el 36 % de probabilidad.

Medición de Polymarket para avanzar a una segunda vuelta presidencial. Foto: Captura de pantalla

Estos resultados se muestran en línea con las más recientes encuestas que se han publicado en el país, donde la intención de voto de los colombianos deja ver una ligera ventaja del abogado sobre Valencia.

La encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela una ventaja de 8,7 puntos porcentuales de Abelardo de la Espriella sobre Paloma Valencia, con lo cual se ubicaría en una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda.

Los resultados muestran a Cepeda con el 38 % de la intención de voto en el primer lugar, seguido por Abelardo de la Espriella con el 29,9 % y Paloma Valencia con el 21,2 %. Esos números hacen referencia a votos válidos, es decir, excluyen al votante indeciso.

Luego están Sergio Fajardo (4,2 %), Claudia López (1,9 %), Roy Barreras (0,9 %), Luis Gilberto Murillo (0,7 %), Sondra Macollins (0,3 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Miguel Uribe Londoño (0,2 %), Gustavo Matamoros (0,2 %), Carlos Caicedo (0,1 %) y Santiago Botero (0,1 %), de acuerdo con AtlasIntel.