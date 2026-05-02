Carlos Carrillo enciende la polémica con mensaje al presidente Petro por orden a Daniel Quintero de investigar el Fomag

El presidente Gustavo Petro le ordenó el pasado viernes, 1 de mayo, al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, iniciar una investigación en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Daniel Quintero anuncia investigación en el Fomag tras orden de Petro: “Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables”

“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, manifestó el mandatario desde Medellín.

La solicitud del mandatario colombiano sobre el Fomag, entidad encargada de administrar y garantizar el pago de prestaciones sociales y servicios de salud para los docentes, es porque “se han robado billones de pesos”.

Petro también le pidió al nuevo superintendente un listado completo “de los funcionarios que han colaborado con ese robo” y que ponga “la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras”.

Sin embargo, estas palabras del mandatario no cayeron muy bien en el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien le respondió al mandatario.

“Presidente Gustavo Petro, ya hace meses en el Fomag hay un equipo capaz y honesto nombrado por usted, ese equipo está haciendo denuncias y luchando una guerra contra la corrupción”, manifestó.

Carrillo arremetió contra el superintendente de Salud: “Quintero llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos; nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es un adalid anticorrupción, rodee a los suyos, no a los oportunistas”.

Carrillo ha sido uno de los actuales funcionarios del Gobierno nacional más críticos sobre la llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud.

En su momento, el director de la entidad aseguró que “el papel que se le otorga a Daniel Quintero Calle nos hace retroceder como proyecto político, le hace daño al Gobierno y le da gasolina a la oposición”.

Y agregó: “Esta decisión es un yerro enorme y mi deber moral es advertirlo. La verdadera lealtad con el presidente Gustavo Petro consiste en hablarle desde la honestidad y decirle lo que muchos prefieren callar”.