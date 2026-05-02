Presidente Gustavo Petro le responde al excanciller Guillermo Fernández de Soto tras artículo publicado en SEMANA

Un fuerte pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, se dio este sábado en contra del excanciller Guillermo Fernández de Soto, luego de que lanzara críticas a la política exterior.

“La política exterior se encuentra en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas”: Guillermo Fernández de Soto

El exministro aseguró, durante el lanzamiento del libro Colombia global, que “la política exterior se encuentra en la actualidad en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas” y que esta era “una de las herencias que nos dejará el presidente Petro”.

La declaración no cayó bien en el mandatario, quien no vio reparos en arremeter contra el exfuncionario comparando lo hecho durante su gobierno y con lo que hizo en su momento el exdiplomático.

“El cómplice de la urbanización narcoterrateniente de la zona rural norte de Bogotá cree que no hay liderazgo mundial de Colombia y él sí lo tenía. Acabó Guillermo Fernández de Soto de rodillas por transformar, bajo orden de los EE. UU., un plan nacional de paz convertido en un plan nacional de guerra extranjera, y dio paso al uribismo en su ala radical: el fascismo”, señaló Petro.

Y agregó: “Godos que nunca comprendieron el camino de la paz de Colombia porque preferían los cocteles de las embajadas y el arrodillamiento. Nosotros convocamos 57 países de la Tierra en Santa Marta y vinieron todos, para poner final a la era de los hidrocarburos con la simple intención de mantener la vida en el planeta, y cree que esto no es liderazgo internacional; pobre tonto que debió cambiar de bandera, como muchos quizá que no se sienten ni colombianos ni latinoamericanos”.

La respuesta de Petro también caló en el exministro y hoy fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, quien aseguró que “el liderazgo del excanciller Guillermo Fernández de Soto en materia de política internacional está fuera de toda duda y discusión”.

“Las acusaciones mentirosas y tendenciosas que utiliza Gustavo Petro para meterse de manera personal con el excanciller, para nada modifican el respeto que tenemos por uno de los grandes líderes de nuestra política internacional. Las falacias de Petro demuestran nuevamente su talante autócrata ante la crítica y el disenso nacional”, agregó Restrepo.

El expresidente Andrés Pastrana también se pronunció sobre la respuesta del presidente Petro: “Obnubilado por sus fantasías intergalácticas, deja la política exterior de Colombia en crisis: desacreditada, sin voz ni liderazgo. ¡Vaya herencia que le deja al país!”.