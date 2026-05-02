Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales reitera su preocupación por la pérdida de liderazgo de Colombia

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) se pronunció este sábado, 2 de mayo, luego de la dura reacción que tuvo el presidente de la República, Gustavo Petro, a los análisis que hizo la organización a través del presidente de la misma y excanciller Guillermo Fernández de Soto.

“La política exterior se encuentra en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas”: Guillermo Fernández de Soto

Fernández de Soto señaló, durante el lanzamiento del libro Colombia global, que “la política exterior se encuentra en la actualidad en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas” y que esta era “una de las herencias que nos dejará el presidente Petro”.

Así lo publicó SEMANA en las últimas horas, a través de un artículo en el que se reprodujo el duro discurso que mencionó ese día, donde también aseguró que “el daño al país ha sido profundo por falta de liderazgo, visión y rigor“.

“Se perdió el sentido de la realidad ante la falta de diálogo de alto nivel político, el trabajo con el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, y los ataques a una carrera diplomática —que profundamente respetamos y apoyamos—“, señaló en su discurso Fernández de Soto

Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles autores del libro Colombia globa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“El cómplice de la urbanización narco terrateniente de la zona rural norte de Bogotá cree que no hay liderazgo mundial de Colombia y él sí lo tenía. Acabó Guillermo Fernández de Soto de rodillas por transformar, bajo orden de los EE. UU., un plan nacional de paz convertido en un plan nacional de guerra extranjera, y dio paso al uribismo en su ala radical: el fascismo”, respondió el presidente Gustavo Petro a través de una publicación en X.

Ante este ataque contra el excanciller, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales expresó “su solidaridad y respaldo a su presidente, cuya trayectoria profesional y personal es intachable”.

Además, reiteró las preocupaciones frente a las relaciones internacionales de Colombia en ocho puntos en los que reitera ante la opinión pública:

“Colombia no puede terminar como un mercachifle internacional”: Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles presentan ‘Colombia global’

1. “Su más profunda preocupación por el deterioro de la presencia, credibilidad y liderazgo internacional de Colombia en los últimos cuatro años.

2. Que la política exterior del país atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas, caracterizada por los altos niveles ideológicos, situación que se evidencia en el ámbito institucional, en las relaciones bilaterales y multilaterales, así como en el manejo de los asuntos fronterizos y consulares, entre otros.

3. La necesidad de recuperar el consenso nacional en materia de política internacional y de construir una política de Estado con visión de largo plazo.

4. Que las relaciones internacionales del país deben ser conducidas con responsabilidad, rigor y pragmatismo, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales y evitar decisiones guiadas por consideraciones de política interna y de corto plazo.

Guillermo Fernández de Soto, presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales y Andrés Rugeles, vicepresidente. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

5. La prioridad de construir y ejecutar una política de buena vecindad que atienda de forma integral nuestras fronteras y su seguridad, genere bienestar a las poblaciones y estabilidad a los territorios, y gestione de forma ordenada los flujos migratorios.

6. La urgencia de fortalecer el servicio exterior y respetar la carrera diplomática. La selección del personal debe responder a criterios de formación académica, experiencia, probidad e idoneidad.

7. La importancia de fortalecer el diálogo de alto nivel, así como la articulación con el sector empresarial, la academia y la sociedad civil.

8. La conveniencia de impulsar la emergencia de nuevos liderazgos en la política internacional de Colombia, acordes con los cambios de época en la región y en el mundo".