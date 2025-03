“Una falla en el sistema”: la explicación de Laura Sarabia sobre su llegada a la Cancillería

La canciller Laura Sarabia dio una entrevista a la agencia Bloomberg, que la llamó “la millennial que ha servido de puente entre Petro y la élite de Colombia”. Allí aseguró que su actual cargo representa una especie de “falla en el sistema, porque el sistema está destinado para que estos cargos los ocupen ciertas personas”. A Sarabia la han cuestionado por su falta de experiencia para manejar las relaciones internacionales de Colombia. La funcionaria le reconoció a Bloomberg que ella y los seguidores de Petro tienen diferencias. “No me imaginé trabajar en un gobierno progresista”, afirmó. “Muchos no entienden por qué yo he logrado estar donde estoy, me consideran como una extraña en el proyecto”.