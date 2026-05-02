Daniel Quintero anuncia investigación en el Fomag tras orden de Petro: “Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables”

El presidente de la República, Gustavo Petro, dio este viernes, 1 de mayo, un discurso en Medellín, desde donde envió instrucciones específicas al nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, para que inicie una investigación en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

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“Le ordeno, superintendente, que entre al Fomag, invitado por el comité de este gobierno, que hace parte del consejo directivo del Fomag, pero que administra la Fiduprevisora”, manifestó el mandatario desde Medellín.

El jefe de Estado aseguró que en la entidad, encargada de administrar y garantizar el pago de prestaciones sociales y servicios de salud para los docentes, “se han robado billones de pesos”.

Petro también le pidió a Quintero un listado completo “de los funcionarios que han colaborado con ese robo y pone la denuncia penal contra los presidentes de la Fiduprevisora que permitieron que la reforma a la salud que propusimos no se implementara ni en Antioquia ni en la mayoría de los departamentos a favor de los maestros y maestras de Colombia”.

Tras la orden del mandatario, el nuevo superintendente de Salud tomó cartas en el asunto y anunció la apertura de una investigación este mismo viernes, 1 de mayo, tras enviar una solicitud formal a la Dirección de Inspección y Vigilancia para Entidades de Aseguramiento en Salud.

“Cumpliendo la orden del presidente, abrimos investigación en el Fomag. Vamos a revelar las irregularidades y a los responsables del manejo de los recursos de salud de nuestras maestras y maestros”, señaló el superintendente de Salud, Daniel Quintero.

“En ejercicio de las funciones legales y reglamentarias asignadas a la Superintendencia Nacional de Salud, y en mi calidad de superintendente nacional de Salud, me permito instruirle para que, de manera inmediata y prioritaria, se adelanten las actuaciones necesarias para la apertura de una investigación o actuación especial de inspección y vigilancia sobre el Modelo de Salud del Magisterio Fomag”, señala el documento enviado por Quintero.

En la carta se explica que la investigación debe orientarse a verificar las condiciones de administración, contratación, suficiencia de red, oportunidad en la prestación de servicios, entrega de medicamentos, autorizaciones, gestión de PQRS, auditoría, flujo de recursos, pagos, seguimiento contractual y demás componentes relacionados con la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de los beneficiarios del magisterio.

En el documento se resaltan seis acciones para que se realicen desde esa dirección de la Superintendencia de Salud, con el fin de dar respuesta a la solicitud presentada por el presidente de la República durante su discurso en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

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Entre ellas se destaca la solicitud de “abrir formalmente la investigación”, así como “identificar los actores, procesos y componentes críticos del modelo que deban ser objeto de verificación, incluyendo la información relacionada con Fomag, Fiduprevisora S.A. en su calidad de vocera y administradora de los recursos del fondo”.

Quintero pidió “proyectar los requerimientos de información que resulten necesarios para verificar eventuales irregularidades en la administración, contratación, prestación de servicios, entrega de medicamentos, atención de usuarios, auditoría, pagos, flujo y uso de recursos del Fomag”.

También solicitó “revisar la información, soportes, reportes, contratos, pagos, auditorías, PQRS, planes de mejoramiento, alertas, hallazgos previos y demás documentos relacionados con la operación del Modelo de Salud del Magisterio Fomag, incluyendo la información que repose o sea administrada por Fiduprevisora S.A.”

Así mismo, pidió consolidar los hallazgos en una matriz técnica e identificar los casos que, de acuerdo con la evidencia recaudada, ameriten la adopción de medidas administrativas, la apertura de investigaciones sancionatorias o el traslado a las respectivas autoridades.

“Teniendo en cuenta la relevancia institucional del asunto, el posible compromiso de recursos públicos y el riesgo de afectación masiva al derecho fundamental a la salud de los usuarios del régimen especial del magisterio, se solicita dar trámite prioritario a esta actuación”, señaló Quintero en el documento.