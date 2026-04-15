Nuevo jalón de orejas al Fomag por mal servicio de salud a maestros. Advierte fallas e irregularidades

Un nuevo llamado de atención le hizo la Procuraduría General de la Nación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por las fallas e irregularidades que tendrían en jaque el servicio de salud para los maestros en Colombia.

La Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la encargada para el sector salud realizaron un minucioso análisis sobre la realidad de ese servicio del Fomag en la actualidad, pero detectó una serie de irregularidades que tendrían la lupa puesta sobre el manejo de la contratación en dicha entidad.

El informe sacó a flote que en la actualidad el Fondo de Prestaciones del Magisterio estaría operando sin una actualización de los contratos formales y viene funcionando con un sistema de actas de continuidad o instrumentos precontractuales que traerían consigo “riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el sistema”, alertó el ente de control.

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El asunto se ha venido complicando con las acciones preventivas y las mesas de seguimiento que se han hecho sobre la implementación del nuevo modelo de salud, pues hay una “preocupación” de que “persistan fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores”, lo que podría generar una incertidumbre en la prestación del servicio.

Esas deficiencias se siguen dando, a pesar de que ese sistema empezó a funcionar desde mayo de 2024.

Pero la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se estaría empeorando con el incremento de peticiones, quejas y reclamos por las múltiples dificultades que han aparecido en la entrega de medicamentos, los trámites de citas, el transporte de pacientes y la prestación oportuna de ciertos servicios.

Frente a este complejo panorama, la Procuraduría expresó: “Reiterar nuevos requerimientos no solo a las directivas del FOMAG, sino a la Fiduprevisora, para que entregue soportes financieros de la entidad y un detallado informe de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para las vigencias 2024 a 2026”.

El caos y la crisis que han ocasionado el cambio del modelo de salud para el Fomag tienen en juicio disciplinario a las exministros de Educación Aurora Vergara, de Trabajo Gloria Inés Ramírez y de Hacienda Ricardo Bonilla, imputado por el escándalo de corrupción en la UNGRD.

Dentro de ese proceso también está el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien estuvo explicando en la Corte Constitucional que el Gobierno ha cumplido con la orden de reajustar el valor de la UPC, el pago que se paga por cada afiliado. Una perspectiva muy distinta a la de la Procuraduría.