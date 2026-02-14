CONFIDENCIALES

Alertas de corrupción en La Fiduprevisora

Se rastrean despilfarros en contratos de la salud de los maestros y el de personas privadas de la libertad.

Redacción Confidenciales
14 de febrero de 2026, 1:20 a. m.
Fiduprevisora.
Fiduprevisora. Foto: Raúl Palacios

SEMANA conoció que el Gobierno Petro recibió información que advierte de un nuevo escándalo por presuntos hechos de corrupción. La Fiduprevisora, con billones de pesos bajo su administración, está en el ojo del huracán. La investigación se le delegó al equipo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, liderado por Andrés Idárraga, exministro encargado de Justicia.

Fichas claves del Gobierno Petro irán a juicio disciplinario por el cambio de modelo de salud en el Fomag

Se rastrean los gastos y aparentes despilfarros en contratos de la salud de los maestros y de los privados de la libertad, así como de los planes de alimentación de los penales.

Fuentes enteradas de las denuncias alertan que habría complicidad en aparentes hechos irregulares en esta organización. La meta que se fijó el grupo de Idárraga es que antes del 7 de agosto debe haber resultados en las averiguaciones para presentarlos ante la Fiscalía y los órganos de control.

