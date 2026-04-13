MinSalud hace nuevo llamado para salvar la reforma en el Congreso y pide a la Corte definir el aumento de la UPC

Después de seis horas de audiencia técnica para verificar el cumplimiento de la sentencia que pidió reajustar el cálculo de la UPC, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, salió a pedirle al Congreso de la República que salve la reforma a la salud que está pendiente de un recurso de apelación para poder avanzar.

Jaramillo salió de la audiencia a los pasillos del Palacio de Justicia para manifestarle a los medios de comunicación: “La reforma está viva. Los senadores amigos pidieron que se apelara; la apelación tiene que ser ante la plenaria del Senado (…). Yo espero que los presidentes de las comisiones entiendan la importancia de esa apelación, para que sea el Congreso el que decida sobre continuar y aprobar una reforma que se hace cada día más necesaria”.

Este nuevo llamado del Gobierno Petro para ‘revivir’ la reforma a la salud también se dio con un reclamo a los empresarios, al argumentar que ese sector es uno de los supuestos principales responsables detrás de la crisis en el sistema de salud colombiano.

“Hoy los empresarios no pagan. Las excepciones el año pasado fueron de 20 billones. En los años, desde 2018 al día de hoy, los empresarios han dejado de pagar 52 billones de pesos; señor Bruce Mac Master: usted ha dejado de pagar con su gente agremiada 52 billones de pesos”, reclamó Jaramillo.

¿Plan de boicot?

Jaramillo denunció en la Corte Constitucional un supuesto boicot en su contra tras asistir a la mesa de seguimiento sobre el incidente de desacato que le abrieron en su contra, a partir de la sentencia que le ordenó reajustar la Unidad de Pago por Capitación, el valor que se paga por cada afiliado al sistema de salud.

En medio de ese encuentro que se realizó en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, Jaramillo expuso: “Desafortunadamente, estoy viendo que, más que cualquier cosa, es de suponerse que esto, más que una mesa técnica, parecería que la audiencia está más interesada en que, por primera vez en la historia de este país, se traiga a un juicio oral”.

Acto seguido manifestó: “Hoy lo que estamos viendo acá es un juicio oral que no ha permitido que inclusive el pueblo en general pudiera haber escuchado mi disertación. Tengo que hacer ese reclamo con todo el respeto que ustedes merecen, pero no puede ser, de ninguna manera, que ante un juicio como este, no tenga yo la posibilidad de que, por lo menos, el pueblo de Colombia tenga la posibilidad de saber a través de la transmisión qué fue lo que yo expuse para mi defensa”.

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Para el ministro Jaramillo no existieron garantías durante la diligencia porque su intervención no fue transmitida por el enlace oficial de la mesa técnica. Desde la Corte Constitucional explicaron que una falla técnica habría provocado problemas en los minutos iniciales de la transmisión, justo cuando el funcionario del Gobierno Petro tenía el espacio de exponer cómo han venido cumpliendo con las decisiones del alto tribunal.

“Despilfarro, fraude y corrupción”

El ministro Jaramillo también se refirió a la grave información que expuso la Fiscalía alrededor de una serie de IPS que estarían funcionando bajo la figura de fachada y con la cual se estarían armando una especie de carrusel de contratación que afecta el presupuesto destinado al servicio de salud en Colombia.

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El alto funcionario afirmó que lo que halló la Fiscalía es “un despilfarro, una corrupción permanente y un beneficio exclusivo, que lo pudieron demostrar aquí los que representan a quienes prestan los servicios, los que están afiliados como hospitales públicos y los que están afiliados a las clínicas privadas. Aquí no se les paga a ellos”.

Esas declaraciones se dieron después de que el fiscal delegado Anticorrupción, Jorge Alberto Giraldo, expuso en dicha mesa técnica la existencia de IPS fachada que estarían provocando un carrusel de contratos que estaría impactando el presupuesto destinado a las aseguradoras para el servicio de salud de los colombianos.