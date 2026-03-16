Política

Petro amenaza nuevamente a las EPS: “Empresa que esté en proceso de liquidación, se liquida”

El primer mandatario aseguró que hay que “despercudirse” de las cortes y del Congreso que tumbaron la reforma a la salud.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 8:22 p. m.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

“Despercudámonos”, señaló el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros, mientras advertía que empezaría con los procesos de liquidación de las EPS que estuvieran en ese punto.

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Además, dijo que ni él ni su gobierno querían llegar a ese punto, pero que “no hay más alternativa”, luego de que las cortes y el Congreso tumbaran repetidamente la reforma a la salud en la cual, según él, estaba la solución para salvarlas.

Con esa declaración, el mandatario afirmó que el Gobierno evalúa avanzar hacia la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren en condición de insolvencia, tras el estancamiento de la reforma al sistema de salud en el Congreso y de los obstáculos jurídicos que, según dijo, han frenado los cambios impulsados por su administración.

Durante sus declaraciones, el mandatario aseguró que el Ejecutivo ya anticipaba el escenario actual. “Sabemos lo que va a pasar, no hay que ser ingenuos”, afirmó, al señalar que las EPS intervenidas continúan operando bajo esquemas heredados de gobiernos anteriores y que la reforma buscaba transformarlas para que dejaran de actuar como intermediarias.

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Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”
El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura.
El presidente Gustavo Petro ha dicho que la Nueva EPS tendrá un rol determinante como gestora en la reforma: recibiría a los usuarios que queden sin cobertura. Foto: PRESIDENCIA

De acuerdo con Petro, el proyecto de reforma pretendía convertir a estas entidades en gestoras de salud con funciones administrativas distintas dentro del sistema. Sin embargo, criticó que el Congreso no haya aprobado los cambios estructurales propuestos por el Gobierno.

El jefe de Estado también cuestionó decisiones judiciales que, según indicó, han frenado decretos expedidos para enfrentar la crisis financiera del sistema. A esto se suma, dijo, el embargo a la Nueva EPS, situación que, en su criterio, agrava las dificultades para reorganizar el modelo de atención.

Advierten que liquidación de las EPS podría dejar pérdidas cercanas a los $2 billones
Con Medimás, son 13 las EPS liquidadas por la actual Superintendencia Nacional de Salud.
Con Medimás, son 13 las EPS liquidadas por la actual Superintendencia Nacional de Salud. Foto: Supersalud

“Yo quería salvar a las EPS en otra función”, señaló el presidente, al insistir en que la reforma presentada al Congreso incluía mecanismos para garantizar su transformación dentro del sistema.

Ante ese panorama, Petro sostuvo que el Gobierno deberá aplicar las medidas previstas en la ley para las entidades que atraviesen procesos de insolvencia. “Empresa en condición de liquidación se liquida”, concluyó, al advertir que podrían tomarse decisiones estructurales sobre el futuro de varias EPS en el país.