Política

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS: “Son un barril sin fondo”

El presidente calificó el sistema de aseguramiento en salud como un “fracaso” en el país.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:13 a. m.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro amenazó con liquidar las EPS del país en medio del consejo de ministros porque, afirma, el sistema de aseguramiento ha sido un “fracaso” para los colombianos.

El mandatario habló de la deuda que tienen las entidades prestadoras del servicio de salud, compañías a las que señaló de estar pagando sus pendientes económicos adquiriendo nuevos compromisos dentro del sistema.

“Esto es una deuda insostenible: pagar con deuda la deuda pasada. Si la tasa de interés de esta deuda es más alta, entonces cada vez sale más cara. Las EPS no se liquidaron para que pagaran la deuda pasada porque la liquidación impide pagar las deudas, pues ministro, no queda otro camino que liquidar las EPS porque las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidar que tenerlas dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente", advirtió Petro.

Duque, congresistas y empresarios: Gustavo Petro apunta contra todos para defender la emergencia económica

El jefe de Estado aprovechó el consejo de ministros de este lunes 19 de abril para defender el decreto de la emergencia económica que promulgó su administración antes de que finalizara el 2025.

Política

Duque, congresistas y empresarios: Gustavo Petro apunta contra todos para defender la emergencia económica

Política

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Política

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

Política

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Política

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

Política

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

Política

A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

Política

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Política

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

Política

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

En ese documento están contemplados nuevos impuestos que trazó para financiar el presupuesto general de la nación para este 2026, monto que quedó desfinanciado cuando el Congreso rechazó su propuesta de reforma tributaria.

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

El mandatario aseguró que “el sistema no funciona y tenemos la razón. Hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia y desde hace diez años no mejora los indicadores de salud en Colombia".

Petro aseguró que el sistema de salud “solo mejoró con los equipos de prevención del Gobierno”, los mismos que desplegó el Ministerio de Salud para abonar terreno en la aplicación de la reforma a la salud que el Congreso ya negó en tres ocasiones.

El presidente Petro sostuvo que a su Gobierno “no le queda más que actuar” liquidando las entidades prestadoras del servicio de salud. Durante el consejo de ministros el encargado de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que, si se cae el decreto de emergencia económica, se estarían poniendo en riesgo los recursos para cubrir los derechos fundamentales de los colombianos vulnerables.

Más de Política

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS: “Son un barril sin fondo”

Presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros del 19 de enero.

Duque, congresistas y empresarios: Gustavo Petro apunta contra todos para defender la emergencia económica

Rodríguez negó que existan 23 solicitudes formales de reforzamiento del esquema a nombre del senador.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón.

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

El Gobierno de Gustavo Petro ha sufrido duros reveses en la Corte Contitucional.

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

Luis Felipe Henao, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay, Juan Espinal, Julián Quintana.

A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

ed 2266

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Germán Ávila y Dilian Francisca Toro.

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

Noticias Destacadas