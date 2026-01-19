Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS: “Son un barril sin fondo”

El presidente Gustavo Petro amenazó con liquidar las EPS del país en medio del consejo de ministros porque, afirma, el sistema de aseguramiento ha sido un “fracaso” para los colombianos.

El mandatario habló de la deuda que tienen las entidades prestadoras del servicio de salud, compañías a las que señaló de estar pagando sus pendientes económicos adquiriendo nuevos compromisos dentro del sistema.

“Esto es una deuda insostenible: pagar con deuda la deuda pasada. Si la tasa de interés de esta deuda es más alta, entonces cada vez sale más cara. Las EPS no se liquidaron para que pagaran la deuda pasada porque la liquidación impide pagar las deudas, pues ministro, no queda otro camino que liquidar las EPS porque las mandaron a un barril sin fondo. Es mejor liquidar que tenerlas dado que al tenerlas pagan es el pasado y no el presente", advirtió Petro.

Duque, congresistas y empresarios: Gustavo Petro apunta contra todos para defender la emergencia económica

El jefe de Estado aprovechó el consejo de ministros de este lunes 19 de abril para defender el decreto de la emergencia económica que promulgó su administración antes de que finalizara el 2025.

En ese documento están contemplados nuevos impuestos que trazó para financiar el presupuesto general de la nación para este 2026, monto que quedó desfinanciado cuando el Congreso rechazó su propuesta de reforma tributaria.

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

El mandatario aseguró que “el sistema no funciona y tenemos la razón. Hay que cambiarlo. El sistema de aseguramiento financiero en la salud es un enorme fracaso en Colombia y desde hace diez años no mejora los indicadores de salud en Colombia".

Petro aseguró que el sistema de salud “solo mejoró con los equipos de prevención del Gobierno”, los mismos que desplegó el Ministerio de Salud para abonar terreno en la aplicación de la reforma a la salud que el Congreso ya negó en tres ocasiones.

El presidente Petro sostuvo que a su Gobierno “no le queda más que actuar” liquidando las entidades prestadoras del servicio de salud. Durante el consejo de ministros el encargado de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo que, si se cae el decreto de emergencia económica, se estarían poniendo en riesgo los recursos para cubrir los derechos fundamentales de los colombianos vulnerables.