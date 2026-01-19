Política

Gustavo Petro se despachó contra Andrés Julián Rendón: “Quieren impuestos sobre la comida y los trabajadores”

El gobernador de Antioquia le pidió a la Corte Constitucional suspender de manera provisional los efectos del impuesto al alcohol y al cigarrillo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 1:00 a. m.
Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón.
Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón. Foto: Cortesía Presidencia y Juan Carlos Sierra

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la reunión que desarrolló el Gobierno nacional con los mandatarios departamentales para hablar del decreto de la emergencia económica.

El mandatario departamental aseguró que el encuentro convocado por la Casa de Nariño solo habría servido para tomar una fotografía del encuentro cuando ya era demasiado tarde porque el decreto fue publicado sin tener en cuenta los comentarios de los mandatarios locales.

“Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”, afirmó Rendón al salir del encuentro.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Uno de los puntos que molesta al gobernador tiene que ver con el impuesto a las bebidas alcohólicas y cigarrillos que empezó a aplicarse desde el primero de enero, con la implementación del decreto promulgado por el Gobierno para financiar el presupuesto general de la nación.

Sin embargo, Petro justificó que “lo que busca Rendón no es que se modifique el artículo sobre impuesto al consumo del alcohol, que es nacional, sino que se caiga la reforma tributaria que como su movimiento, ataque todo intento de ponerle impuestos a los megarricos, para disminuir el déficit fiscal”.

El mandatario departamental consideró que esta decisión quedó en manos de la Corte Constitucional, que en los próximos días se reunirá en una Sala Plena para debatir sobre el contenido del decreto.

El llamado del gobernador al alto tribunal es que se aplique una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del Decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

El encuentro se desarrolló a puerta cerrada entre los representantes de la Federación Nacional de Departamentos, el ministro del Interior Armando Benedetti y el ministro de Hacienda Germán Ávila. Al cierre de esa reunión Benedetti aseguró que los gobernadores están obligados a aplicar el decreto de la emergencia económica.

El gobernador de Antioquia consideró que en el encuentro con el Gobierno nacional “no hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional”.

En ese contexto, Petro le dijo a Rendón que “cómo lo demostró Uribe y Carrasquilla, quieren es impuestos sobre la comida y sobre los trabajadores. Ni un peso que pague el GEA”.

