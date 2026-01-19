No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Tras la reunión realizada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que participaron el ministro Germán Ávila —cabeza de esta cartera—, el ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores y delegados de los gobiernos departamentales, el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, se conoció que no hay acuerdos y que los mandatarios se mantienen en la rebelión con los decretos de la Emergencia Económica.

“Los mandatarios departamentales reconocemos la disposición de diálogo expresada por el Gobierno nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda y Crédito Público y el señor ministro del Interior, con quienes sostuvimos esta jornada de conversación”, explicó la Federación Nacional de Departamentos, por medio de un comunicado.

Al mismo tiempo, precisaron que mantienen su voluntad de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, pero no han llegado a ningún acuerdo.

“Mantenemos nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y, por tanto, defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”, agregó el documento.

Los gobernadores acudirán a las tutelas para frenar uno de los decretos de la emergencia económica de Gustavo Petro. Foto: FND

De igual forma, dieron a conocer que solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales —esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones—; cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada", señalaron.

“No hubo humo blanco, solo humo”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro con el Gobierno como una “reunión para una foto”

Por su parte, Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, dijo tras esta reunión: “Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica".

Y agregó: “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional".