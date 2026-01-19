Regionales

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Los mandatarios se mantienen en su posición y precisan que estas medidas atentan contra la renta de sus departamentos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 6:04 p. m.
Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.
Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA.

Tras la reunión realizada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que participaron el ministro Germán Ávila —cabeza de esta cartera—, el ministro del Interior, Armando Benedetti, los gobernadores y delegados de los gobiernos departamentales, el director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera, se conoció que no hay acuerdos y que los mandatarios se mantienen en la rebelión con los decretos de la Emergencia Económica.

“Los mandatarios departamentales reconocemos la disposición de diálogo expresada por el Gobierno nacional, en cabeza del señor ministro de Hacienda y Crédito Público y el señor ministro del Interior, con quienes sostuvimos esta jornada de conversación”, explicó la Federación Nacional de Departamentos, por medio de un comunicado.

Masacre en Padilla, Cauca: al menos cuatro personas fueron asesinadas. Esto se sabe

Al mismo tiempo, precisaron que mantienen su voluntad de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, pero no han llegado a ningún acuerdo.

“Mantenemos nuestra firme postura de defender los derechos fundamentales a la salud, educación y deporte y, por tanto, defender las rentas cedidas a los departamentos que garanticen su prestación a las comunidades en los territorios”, agregó el documento.

Nación

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

Nación

Inició la construcción de la ciclorruta más grande de Colombia; atravesará dos puntos clave de Cundinamarca

Barranquilla

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Bogotá

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

Nación

La derrota de Miguel Ángel del Río en queja contra el abogado de la víctima del exembajador de Colombia en Ghana

Nación

Archivo de investigación a magistrado de la Corte Suprema provoca citación a declarar a casi 20 congresistas

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Confidenciales

“Rebelión de gobernadores”: mandatarios departamentales confirmaron reunión con el ministro de Hacienda para revisar reclamos por emergencia económica

Política

Erasmo Zuleta envía contundente mensaje al Gobierno Petro: “Hay que pasar del discurso a la acción“

Política

El contundente mensaje de los gobernadores del país al Gobierno Petro para trabajar articuladamente

Los gobernadores acudirán a las tutelas para frenar uno de los decretos de la emergencia económica de Gustavo Petro.
Los gobernadores acudirán a las tutelas para frenar uno de los decretos de la emergencia económica de Gustavo Petro. Foto: FND

De igual forma, dieron a conocer que solicitarán a la Corte Constitucional una medida de protección de suspensión provisional de la implementación del decreto 1474 de 2025, en lo referente al aumento del Impuesto al Consumo y el incremento al IVA para licores y cigarrillos.

“Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales —esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones—; cualquier medida que vaya en contravía del mandato constitucional debe ser objetada", señalaron.

“No hubo humo blanco, solo humo”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro con el Gobierno como una “reunión para una foto”

Por su parte, Julián Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, dijo tras esta reunión: “Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica".

Y agregó: “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional".

Más de Nación

No

¿Quién es el magistrado que resolverá el proceso contra el expresidente Uribe en la Corte Suprema?

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la Emergencia Económica

Ciclorruta entre Funza y Siberia que será la más larga de Colombia.

Inició la construcción de la ciclorruta más grande de Colombia; atravesará dos puntos clave de Cundinamarca

Evento política en una finca en poder de la SAE.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Inició la construcción de nuevo puente en el sur de Bogotá.

Inicia la construcción de un megapuente en el sur de Bogotá

No

La derrota de Miguel Ángel del Río en queja contra el abogado de la víctima del exembajador de Colombia en Ghana

Cristina Lombana

Archivo de investigación a magistrado de la Corte Suprema provoca citación a declarar a casi 20 congresistas

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Carlos Ramón González está escondido de la Justicia, que lo busca por el escándalo de la UNGRD, pero dejó en la Alianza Verde a Rodrigo Romero, su mano derecha.

Corte Suprema fija fecha para juzgar a Carlos Ramón González por el escándalo de la UNGRD

Salvatore Mancuso Exjefe paramilitar

Condenan al gestor de paz y exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por más de 100 hechos criminales

Noticias Destacadas