Roy Barreras y su polémica petición a los gobernadores. Las reacciones en redes no se hicieron esperar

El candidato presidencial Roy Barreras se encontró con los gobernadores del país durante la cumbre realizada en la Federación de Departamentos, en la que los candidatos presidenciales se encontraron con los mandatarios locales para presentarles sus propuestas.

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En medio del encuentro, el aspirante a la Casa de Nariño hizo tres propuestas polémicas. La primera de ellas es que los gobernadores le pidan al resto de candidatos comprometerse a unificar el periodo de los mandatarios locales con el del presidente de la República, poniendo en discusión la posibilidad de que ellos extiendan su periodo durante dos años más.

Sumado a esto, Barreras habló de la necesidad de que el centro gane las elecciones en este 2026 para evitar una fragmentación del país. En ese punto, el candidato aseguró que, si los indecisos y quienes habitualmente no participan deciden acudir a las urnas, el voto en blanco tendría la posibilidad de ganar y marcar un precedente para que los “extremos” no ganen la Presidencia de la República.

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Roy Barreras, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Pero llama la atención un comentario que hizo al cierre de su intervención, en el que le sugirió a los mandatarios locales “activar” a sus equipos para acompañarlo en ese propósito de lograr que una opción ajena a la extrema derecha o la extrema izquierda se quede con la Casa de Nariño.

“Los gobernadores que podrían activarse. Sus equipos, digo, porque aquí en Colombia, por supuesto, nadie participa en política siendo funcionario. Nadie”, comentó el candidato ganador de la consulta del Frente Amplio.

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Cumbre de gobernadores 15 abril 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Barreras les dijo a los gobernadores que “ustedes podrían ejercer el liderazgo para que se eligiera un gobierno de centro, porque claro que es posible. Esto no se ha decidido. En mayo podría elegirse un presidente de centro que pueda unir el país, que tenga experiencia, así que es posible”.

El candidato presidencial se negó a responder a la pregunta sobre por quién votaría en segunda vuelta si él se ve obligado a decidir en un escenario entre Iván Cepeda y alguno de los aspirantes de la derecha, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia.