Iván Cepeda le canceló cita clave a los gobernadores en cumbre para escuchar propuestas para las regiones

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, canceló su participación en la Cumbre de Gobernadores que fue convocada por la Federación de Departamentos para escuchar las propuestas de las regiones a los aspirantes a la Casa de Nariño.

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Iván Cepeda Foto: Colprensa

Cepeda había confirmado su asistencia y estaba dentro de la agenda de la jornada del encuentro en el que se tenía pensado que se diera una interlocución directa entre los mandatarios locales y los postulados a esta contienda.

No obstante, Cepeda desistió de esa participación a última hora. El revés se da en un escenario en el que el presidente Gustavo Petro, el líder del Pacto, planteó la posibilidad de destituir alcaldes y gobernadores si estos no resuelven las solicitudes de los campesinos sobre el cobro del predial.

Iván Cepeda Castro Foto: Foto: Heidy León

La gobernadora del Valle de Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que es “preocupante” que el candidato de la izquierda no participe en los espacios de conversación con las regiones. El espacio de la agenda que iba a ser ocupado por Cepeda fue reemplazado por la participación de Luis Gilberto Murillo.