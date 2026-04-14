Sergio Fajardo responde en vivo a quienes le dicen que, si gana Iván Cepeda, él es el “culpable”: “Me tienen que respetar”

En El Debate de SEMANA, el candidato presidencial Sergio Fajardo respondió a todos aquellos que le dicen que, si llega a la Casa de Nariño el también aspirante Iván Cepeda, él sería el “culpable”.

Sergio Fajardo respondió en vivo si votaría, o no, en blanco en una segunda vuelta: “Ya borré”

“¿Usted no quiere que gane Cepeda? Vote por mí. Porque yo no quiero ni que gane Paloma, ni Abelardo. Porque estamos aquí por política y estamos para cambiar esta sociedad”, dijo Fajardo.

En tal sentido, el candidato Fajardo recalcó en El Debate que él no se bajará de la contienda electoral para unirse a una eventual campaña de los también aspirantes Paloma Valencia o Abelardo de la Espriella, para que Iván Cepeda no llegue a la Presidencia de la República.

“¿Entonces no tiene sentido que nosotros luchemos? Entonces yo me retiro ahora y todo el trabajo que hemos hecho y me voy. ‘Bueno, Paloma, aquí llegué para traer nuestras banderas para que no gane Cepeda’. No. Nosotros no queremos ni que gane Cepeda, ni que gane Paloma, ni Abelardo“, insistió Fajardo.

El candidato Fajardo también recalcó que el reto político que tienen en su campaña es ir por los indecisos, no sin antes dejar claro que no está dispuesto a ‘llevarle las maletas’ a otros aspirantes presidenciales.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando al candidato Sergio Fajardo en El Debate. Foto: PAULA LÓPEZ

“¿Y ahora resulté yo culpable? Cómo le parece la vida. No, los culpables son los que pusieron a Iván Cepeda allá, que han gobernado, han tenido el poder. Y yo he sido respetuoso con todos, pero me tienen que respetar, porque nosotros representamos una voz distinta de la política“, manifestó en El Debate.

En tal sentido, Fajardo advirtió que él luchará hasta el último minuto para ganar las elecciones presidenciales, no sin antes subrayar que no está haciendo campaña “por deporte”.

“Yo estoy aquí por convicción, porque hemos gobernado, hemos demostrado cómo se gobierna, hemos sido coherentes y consistentes, porque tenemos las respuestas a los problemas de Colombia. Yo no vine aquí a conseguir trabajo, no he vivido nunca del Estado colombiano, no he vivido del poder nunca y la hemos luchado”, señaló.

Sobre las más recientes encuestas que no lo ubican en un buen lugar, Fajardo destacó que nada está dicho y nada ha terminado.

“A esto le falta mucho camino por recorrer y en eso estamos luchando. Ahora, estamos en esta confrontación, estamos en este universo donde es Petro contra Uribe; y lo que nosotros estamos diciendo es: rompamos con esa confrontación, porque así no vamos a resolver ningún problema”, reflexionó Fajardo en El Debate.