Sergio Fajardo respondió en vivo si votaría, o no, en blanco en una segunda vuelta: “Ya la borré”

Falta cada vez menos para las elecciones presidenciales y, según las encuestas, todo apunta a que habrá una segunda vuelta a la que llegarían Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, ya que son los candidatos más opcionados.

Sin embargo, un poco más atrás viene Sergio Fajardo, quien volverá a intentar llegar a la Casa de Nariño. El exgobernador de Antioquia habló en El Debate de SEMANA y respondió si volvería a votar en blanco si él no pasara a segunda vuelta, teniendo en cuenta que los otros proyectos políticos no lo representan.

El candidato presidencial cuestionó que no se estén realizando debates cuando queda poco más de un mes para los comicios. “¿Ustedes quieren que conduzca a este país una persona que no va a debates?”, preguntó.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Paula López

“No podemos guardar silencio frente a esta forma de hacer la política. Nos quieren decir que esto ya se acabó, que vamos para otros cuatro años de confrontación Uribe vs. Petro, lo que sería fatal para Colombia”, comentó.

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En ese sentido, recordó que en las dos últimas elecciones votó en blanco y es algo de lo que no se arrepiente, pues no se sentía representado por las dos opciones que había en ese momento.

“Hoy me ratificó, he luchado por eso y no me he doblegado”, dijo.

Fue entonces cuando el exalcalde de Medellín fue interrogado sobre si volvería a votar en blanco en una segunda vuelta presidencial este 2026, en caso de que él no esté allí. “Esa pregunta me la hacen a diario y siempre doy la misma respuesta”, señaló.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: PAULA LÓPEZ

“Yo voy a luchar por la primera vuelta; yo no me pongo a pensar en si está este con este, entonces, ¿por quién voto? Tengan la certeza de que nunca me hago esa pregunta y, aunque me la hacen, ya la borré de mi cabeza”, añadió.

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Por otra parte, Fajardo también habló del símbolo de la escoba y su significado, ya que es uno de los motivos por los que ha sido duramente cuestionado en los últimos días. El candidato explicó que el objetivo es dar a entender que si él se convierte en inquilino de la Casa de Nariño, llegará a “barrer” la corrupción.

“En Colombia, con la corrupción, lo que hacen es barrer y meterla debajo del tapete y no ha pasado nada. (...) He dicho que luchar contra la corrupción es más difícil que luchar contra las bandas delincuenciales”, expresó.

En esa línea, sostuvo que los que han estado con corruptos nunca van a poder atacar este problema. Incluso, aseguró que a sus seguidores les ha gustado el símbolo de la escoba, por lo que no le presta atención a las críticas.

Además, precisó que otro de los objetivos es enaltecer la labor que realizan muchas personas de bajos recursos, especialmente las mujeres, y que es esencial en el día a día. “Nosotros tenemos que barrer para que ellos tengan la dignidad de su oficio”, complementó.