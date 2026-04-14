El candidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó las intimidaciones del presidente Gustavo Petro a los alcaldes y gobernadores en medio de las protestas de campesinos, que han dejado como resultado bloqueos en las vías.

El jefe de Estado amenazó con suspender o destituir a los mandatarios locales que no lleguen a acuerdos con los manifestantes, quienes reclaman por el incremento en el costo del impuesto predial.

En ese contexto, Fajardo sostuvo que los ataques a los alcaldes y gobernadores son evidencia del talante autoritario del mandatario y lo acusó de querer saltarse las normas establecidas en el ordenamiento colombiano.

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“Las amenazas del presidente Petro a alcaldes y gobernadores demuestran el carácter autoritario de un mandatario que hace lo que le da la gana, que no tiene ningún tipo de restricción que tendría que tener como presidente de la República, que es la Constitución, las leyes que tenemos que respetar como colombianos, gústenos o no una política”, expresó el candidato.

Los campesinos protestan por el incremento que evidenciaron en los cobros del impuesto predial. Sin embargo, ese monto es trazado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), despacho que depende directamente del Gobierno nacional.

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Justamente, el poder Ejecutivo realizó una actualización de los parámetros con los que se evalúa el catastro y es a partir de las indicaciones presentadas por el Gobierno que las alcaldías efectúan la liquidación del impuesto predial.

Fajardo señaló a Petro de irrespetar las leyes de manera reiterada en medio de las confrontaciones políticas que ha asumido con sus detractores, como el uribismo, y lo acusó de realizar una mala planeación de este asunto.

El presidente protagonizó esas intimidaciones a los mandatarios locales durante el consejo de ministros de la noche del lunes (13 de abril). No obstante, el ministro del Interior, Armando Benedetti, le bajó el tono a la discusión y ya prepara una reunión con ellos.