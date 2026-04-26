La escalada terrorista de los últimos días en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, orquestada por las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, desató una reacción enfática por parte del candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

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El candidato a la Casa de Nariño, en un video en redes sociales, mostró su apoyo a los colombianos del suroccidente del país por lo que sucedió recientemente en la vía Panamericana, donde 19 personas murieron en un ataque violento.

“Esos atentados han enlutado al Cauca y al Valle del Cauca, a las madres que lloran a sus hijos, a los padres que entierran a sus muchachos, a los hermanos que ven cómo el terror les arrebata la vida. No están solos, queridos compatriotas. Colombia entera llora con ustedes”, señaló.

De la Espriella fue enfático al afirmar que “esta sangre no quedará impune”, no sin antes exigir el fin de la denominada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro y el regreso de la mano dura contra los violentos.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra la paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Semana/Presidencia

Para el candidato, “estos no son actos aislados, son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices”, mencionando que “los gobiernos blandos que le antecedieron le abrieron las puertas”.

“La sangre que hoy se derrama es consecuencia directa de la tal paz total de pacotilla de Gustavo Petro, que es la hija ilegítima de la paz de Santos“, sentenció el candidato presidencial, quien insistió en que esa política solo sirvió para el rearme de los grupos ilegales.

Además, dijo que la llamada paz total hizo que Colombia perdiera el control en grandes áreas del país. “Hoy vemos territorios perdidos. Convirtieron al suroccidente, al Catatumbo y a extensas zonas del Caribe y del Pacífico en feudos de la muerte. Petro desmanteló las Fuerzas Armadas, persiguió a los militares, negoció con los narcos y les entregó el territorio”.

Ante esta situación, el candidato prometió a los colombianos que, si llega a la Casa de Nariño, usará su poder y luchará con todas las fuerzas del Estado contra los criminales que generan miedo.

“Se acabó la fiesta de la impunidad. En la era del Tigre, yo directamente y sin tutor alguno volveré a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Yo personalmente declararé la guerra frontal, sin tregua ni negociación, contra el narcoterrorismo”, señaló De la Espriella.

El mensaje directo fue para los líderes de estas bandas narcoterroristas. Les declaró la guerra abiertamente y les envió un fuerte aviso sobre lo que les ocurrirá si llega al poder.

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“El 7 de agosto firmaré esa declaratoria de objetivos militares contra Mordisco, Calarcá y todos los comandantes de estas bandas narcoterroristas. Los voy a dar de baja; serán objetivos militares prioritarios de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Los vamos a perseguir, a enfrentar por tierra, aire y mar. Ofreceré recompensas millonarias en dólares por información que conduzca a la captura de estos miserables bellacos narcoterroristas”, dijo.