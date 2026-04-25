Iván Cepeda responde ante amenazas en su contra, en La Dorada, mientras presenta su plan de revolución agraria

En un sábado 25 de abril marcado por una serie de afectaciones de orden público y atentados terroristas que afectaron el suroccidente del país, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, envió un mensaje claro ante las amenazas sobre un posible atentado dirigido a él.

Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, dice que convertirá la “reforma agraria en una revolución agraria”

En el marco de su campaña electoral y en una visita al municipio de La Dorada, Caldas, Cepeda afirmó que ningún hecho de alteración que se presente en el país parará su ola progresista y que nada ni nadie parará su campaña electoral.

“Pasó la época en que el miedo y el terror hacían que la gente se silenciara. Hoy somos un pueblo organizado; el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida somos la más grande fuerza política que hay en el país, así que con sus amenazas e intimidaciones se pueden quedar, porque a nosotros no nos inmutan y aquí está la demostración multitudinaria”, aseguró el candidato Cepeda.

El exsenador recalcó que en regiones como, por ejemplo, Magdalena Medio, comienza a producirse un cambio profundo frente al pasado de despojo de tierras que fue causado por el paramilitarismo; esto debido, según él, a la reforma agraria que ha sido impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Es ante este panorama que el candidato Iván Cepeda compartió las propuestas de su plan de Revolución Agraria.

Visión de la reforma agraria

Dentro de los puntos principales de su propuesta, el candidato Iván Cepeda sugirió mayores participaciones en el gobierno por parte de organizaciones campesinas, indígenas y afro, junto con consolidar el Sistema Nacional de Reforma Agraria (SNRA) y activar la Jurisdicción Agraria como métodos de mecanismos institucionales que serán claves para asegurar el acceso y justicia en torno a la tierra.

Campaña de Iván Cepeda en el municipio de La Dorada Foto: Campaña de Iván Cepeda - API

Adicionalmente, el plan del candidato Cepeda es seguir entregando y fortaleciendo cada vez más tierras fértiles por medio de la simplificación de los procesos de compra estatal y la distribución de predios que han sido incautados por la SAE. Es por medio de estas medidas que la economía campesina en el país se verá fortalecida al obtener créditos más baratos, subsidios a la producción, potenciando así la agroindustria con perspectiva ambiental sostenible.

Dentro del ámbito social y educativo, Cepeda recalcó el impulsar la creación de universidades ubicadas en zonas rurales, permitiendo mayor accesibilidad a aquellos jóvenes que deben trasladarse a ciudades para llevar a cabo sus estudios. Su objetivo es que las materias de ciencia y tecnología sean las que impulsen el motor de la Revolución Agraria y el desarrollo territorial del país.

En cuanto a la materia tributaria, el candidato propone el “exonerar al campesinado del impuesto predial y hacer que ese impuesto lo paguen cumplidamente los hacendados que no hacen producir la tierra”. Cepeda aseguró que las más de 750.000 hectáreas que serán entregadas a los campesinos del país no solo serán una política pública, sino que será una nueva forma de país, en donde la tierra de Colombia será para aquellos que trabajan, donde la vida será cuidada y en donde la verdad florezca sobre la memoria.