Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda, dice que convertirá la “reforma agraria en una revolución agraria”

El senador participó en un evento con campesinos en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde destacó que la revolución consiste en hacer de los territorios rurales zonas prósperas.

Redacción Semana
20 de diciembre de 2025, 6:27 p. m.
Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba
Iván Cepeda durante un evento en Tierralta, Córdoba Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

El candidato presidencial Iván Cepeda participó este viernes en un evento en el municipio de Tierralta, Córdoba, donde envió un mensaje claro a los campesinos de la región, sobre lo que quiere de la reforma agraria.

“En mi gobierno no permitiré que le vuelvan a quitar las tierras, sus cultivos y sus animales a las familias campesinas, y avanzaré en seguir entregando tierras, como lo ha hecho el gobierno presidido por nuestro compañero Petro”, dijo en medio del discurso.

Cepeda fue claro en que lo hará “convirtiendo la reforma agraria en revolución agraria”, la cual consiste en “hacer de los territorios rurales zonas del país prósperas”, las cuales no tengan narcotráfico ni minería ilegal e integrando a los mercados urbanos e internacionales.

“La revolución agraria solo se hará realidad con la organización y la movilización del campesinado colombiano. Organización y acción política constituyen tareas centrales del movimiento campesino, ustedes, son el fundamento de las transformaciones del mundo rural colombiano, son la fuerza motriz, el sujeto esencial para las transformaciones”, manifestó.

En medio de su discurso, el candidato presidencial de la izquierda resaltó cuatro elementos “indispensables” para realizar la denominada “revolución agraria”, que van más allá de la organización y la movilización del campesinado colombiano.

De acuerdo con Cepeda, los cuatro puntos básicos para desarrollar su propuesta se basan en recursos como el agua, la energía, la infraestructura vial y las condiciones para la producción agropecuaria.

  1. En cada municipio rural del país debe haber acceso al agua apta para el consumo y las necesidades humanas.
  2. En cada municipio rural del país debe haber fuentes de energía que permitan satisfacer las necesidades básicas de las comunidades.
  3. Cada municipio rural del país debe tener vías terciarias que permitan el transporte de los pobladores y de los alimentos desde los lugares en que se producen hasta los mercados de otros municipios rurales, urbanos, las ciudades e incluso los mercados extranjeros.
  4. En cada municipio rural del país debe haber condiciones para la producción agropecuaria.

Específicamente, sobre el tema del agua, Cepeda destacó que el país es rico en este recurso, pero que millones de familias a lo largo del territorio nacional viven sin acceso al agua potable.

Iván Cepeda aseguró que aplicará la Ley de Austeridad Republicana si gana la Presidencia: “El Gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”

“El 80 % de los municipios del país tienen algún tipo de dificultad con la calidad del agua para consumo humano. En muchas regiones rurales, el agua que se bebe es la misma que se usa para lavar o para abrevar animales. Esto no es solo un problema de salud, es un martirio cotidiano que pone en riesgo la vida. No podemos seguir aceptando esta situación como si fuera normal”.

Por eso, señaló que “sin agua no hay desarrollo posible, sin agua no podremos acabar con la pobreza rural, sin agua no hay seguridad alimentaria, no hay vida digna en el campo; sin agua nuestro proyecto de Nación está condenado al fracaso”.

El aspirante presidencial destacó que en las zonas rurales no hay redes de acueducto suficientes y, por eso, más de la mitad de la población no cuenta con acceso digno al agua, lo que calificó como “una de las mayores injusticias en nuestro país”.

Manifestó que desde el comienzo de su gobierno asumirán algunas líneas estratégicas para convertir el acceso al agua en eje estratégico de la revolución agraria, y destacó que van a impulsar una política para que en municipios como Tierralta se construyan acueductos rurales y se mejoren los sistemas de potabilización.

“No más contratos eternos con operadores privados que no responden. Vamos a fortalecer la gestión pública y comunitaria del agua, con control social y transparencia. La infraestructura hídrica debe ser adaptada al territorio”, enfatizó.

Álvaro Uribe dice que Iván Cepeda quiere engañar al sector privado y lo compara con Hugo Chávez: “Le queda difícil”

Finalmente, indicó que se deben proteger los recursos del agua. “Cada persona y comunidad deberá ayudar a mi gobierno a proteger los recursos del agua de los criminales de la corrupción, de los “olmedos”, que desvían los preciosos recursos para su enriquecimiento personal".

