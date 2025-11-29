Suscribirse

Política

Iván Cepeda aseguró que aplicará la Ley de Austeridad Republicana si gana la presidencia: “El gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”

Durante un evento en Cali, el candidato del Pacto Histórico aseguró que su primer acto de gobierno será la reducción del salario del presidente y de todos sus ministros.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 5:16 p. m.
El candidato Iván Cepeda participó en un acto en Cali que reunió a más de 6.000 personas.


Durante un evento en Cali, Iván Cepeda volvió a mover el tablero de su campaña presidencial. El candidato del Pacto Histórico presentó la llamada Ley de Austeridad Republicana, una iniciativa que, según él, entraría en vigencia desde el primer día de un eventual mandato.

Su promesa es desmontar privilegios del alto gobierno, como, por ejemplo, bajar el salario del presidente y todo su gabinete ministerial; reducir gastos suntuarios y reenfocar recursos hacia programas sociales.

En medio de su discurso, Cepeda insistió en que buscará conectar con el malestar ciudadano frente al derroche estatal. “El gobierno debe apretarse el cinturón, no el pueblo”, dijo ante los asistentes al evento.

Habló de los modelos de austeridad en otros países de la región y citando ejemplos como el de José Mujica. Para Cepeda, Colombia mantiene niveles de despilfarro muy altos que contrastan con las necesidades urgentes de millones de personas.




El proyecto plantea un recorte profundo. Reducción del salario presidencial y de los ministros, eliminación de beneficios considerados injustificados y la obligación de ajustar vivienda, transporte y esquemas de seguridad a lo “estrictamente necesario”.

A eso se suma la revisión de gastos en publicidad, representación y funcionamiento, rubros que, según el candidato, drenan recursos sin justificación clara.




Cepeda también anunció que enviará la iniciativa al Congreso con mensaje de urgencia. Mientras avanza el trámite, aseguró que adoptará medidas ejecutivas para iniciar el ajuste desde el primer día.

La contratación estatal, en especial compras, arriendos y adquisición de vehículos, tendrían una supervisión reforzada en su eventual gobierno para evitar irregularidades y fugas de recursos.




Otro punto clave es la invitación a que otras ramas del poder adopten el mismo estándar. Cepeda promete publicar un informe que detalle qué entidades se suman al plan y cuáles mantienen sus privilegios. El objetivo, según él, es darle a la ciudadanía información transparente para evaluar comportamientos institucionales.

Los viajes oficiales también entrarían en cintura. Cada desplazamiento deberá ser indispensable y bajo criterios estrictos de economía. Gastos extra, dijo, deberán ser asumidos directamente por los funcionarios.

