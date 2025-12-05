El senador y candidato a la Presidencia del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó su intención de participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026 en las que los bloques políticos convergerán para elegir a sus aspirantes únicos a la Casa de Nariño.

El congresista comentó que está en conversaciones para estructurar el frente amplio y en proceso de hacer los trámites necesarios para manifestar esa intención de participación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Estamos en ese proceso. Unas conversaciones intensas con otras fuerzas políticas. Vamos a estructurar el frente amplio y vamos a hacer los trámites el próximo 8 de diciembre, cuando según el calendario electoral debemos solicitar los partidos esta consulta”, anunció el candidato.

Los partidos tienen hasta este fin de semana para manifestar su intención de participar en las consultas interpartidistas ante el CNE, el plazo límite que se definió en el calendario electoral para las elecciones presidenciales de 2026.

No obstante, el caso del Pacto Histórico es particular porque hay quienes interpretan que la consulta interna del 26 de octubre implica que el ganador vaya directo a la primera vuelta presidencial de mayo, una lectura que contrasta con el interés del petrismo de realizar una consulta interpartidista.

El candidato presidencial Iván Cepeda acompañó la inscripción de candidatos al Congreso del Pacto Histórico. | Foto: Cortesía Andrés Gómez M. / Prensa Pacto

Cepeda está en conversaciones con diferentes sectores de la izquierda para construir un tarjetón de candidatos a la Presidencia por ese bloque político. En ese grupo han sonado los nombres de Camilo Romero, Roy Barreras y Carlos Caicedo, entre otros; este último está distanciado del presidente Gustavo Petro.

Incluso, Roy Barreras le solicitó al CNE que Cepeda pueda inscribirse como candidato para la contienda del 8 de marzo. “Lo ideal, en una consulta presidencial en que podremos unirnos. Vamos a competir para unirnos, es lo que espero. Y por eso he dicho públicamente que deseo que, respetando la autonomía del CNE, el compañero mío de muchos años en el Senado, Iván Cepeda, pueda participar en la consulta, competir conmigo y garantizar que estos dos caminos se unan”, afirmó el también precandidato.

El candidato acompañó la inscripción de las listas de candidatos al Congreso del Pacto Histórico ante la Registraduría Nacional. El catálogo de aspirantes al Senado estará encabezado por la exministra Carolina Corcho, quien fue segunda en la consulta interna del partido de octubre.