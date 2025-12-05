El partido que lidera la senadora María José Pizarro, Progresistas, entrará de manera oficial al Pacto Histórico. El Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló la ponencia que avalaba su ingreso a ese partido único en el que ya están el Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica.

No obstante, el sector afín al presidente Gustavo Petro aún no termina de resolver toda la minucia institucional que necesita para poder participar como bloque en las elecciones de 2026, dado que no se ha resuelto la situación de la Colombia Humana.

“Ya somos cuatro fuerzas políticas las que integramos el Pacto Histórico y este proyecto unitario Progresistas y de izquierda es una realidad. Falta poco: la integración de Colombia Humana, que esperamos poder subsanar todo lo necesario hasta que finalmente logremos consolidar la fuerza política más grande que en este momento tiene el país”, afirmó Pizarro.

El CNE avaló la unión del Partido Comunista, el Polo Democrático y la Unión Patriótica con una resolución en la que se enfatiza que el dinero para pagar los procesos que esas tres colectividades tienen pendientes saldrá de los gastos de funcionamiento del nuevo partido único.

Con la nueva determinación, la senadora Pizarro se integrará de manera provisional a las directivas del Pacto Histórico y congresistas como David Racero y Heráclito Landinez tendrán el camino libre para oficializar sus candidaturas a las elecciones de 2026. Racero busca llegar al Senado y Landinez repite su aspiración a la Cámara por Bogotá.

El Pacto Histórico inscribirá sus listas a las elecciones al Congreso para las elecciones de 2026 este viernes, catálogos de candidatos que construyó según los resultados de la consulta interna del pasado 26 de octubre en la que también se confirmó

la candidatura a la Presidencia del senador Iván Cepeda.

Sin embargo, ese partido único no ha podido subsanar el futuro de la Colombia Humana, la colectividad que avaló al presidente Petro en 2022 y que también está pidiendo el aval del CNE para entrar al bloque de la izquierda para las próximas elecciones.