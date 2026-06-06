Estalla pelea en el Pacto Histórico: María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta se enfrentan por Iván Cepeda

La campaña de Iván Cepeda y su decisión de echar para atrás la constituyente para ahuyentar los miedos y acercar al centro enfrentaron a las senadoras del Pacto Histórico María José Pizarro e Isabel Cristina Zuleta. SEMANA conoció que, en un grupo de WhatsApp, ambas se cruzaron fuertes mensajes.

“Ante la inoperancia del equipo de Iván, sobre todo de Gabriel Becerra y María José, la respuesta (no constituyente) es ceder en nuestras apuestas. Una campaña cerrada que nos ha excluido no define la agenda social. No nos sigan insultando. Qué tristeza la ceguera”, escribió Zuleta.

“Desespero” en la campaña de Iván Cepeda: cuatro decisiones en menos de 48 horas hacen pensar a sus opositores que hay preocupación

Pizarro, por su parte, respondió: “Es injusto su señalamiento, pero parece que lo suyo es eso, señalar como si estuviéramos en la santa inquisición”. Zuleta volvió a escribir: “No tengo los problemas de intentar quedar bien con todo el mundo como sí los tiene usted (...) Se puede quedar con sus formas; a mí lo que me importa es la gente en los territorios”.