En la lista a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Tolima hay una ficha del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, un curtido político de ese departamento que es de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro.

Se trata de Marco Emilio Hincapié Ramírez, el hijo del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié. Marco Emilio (hijo) ocupó el primer lugar en la consulta de ese partido, llevándose 19.969 votos, que equivalen al 40 por ciento de los tarjetones que se depositaron en esa elección.

Los Hincapié han sido cercanos al presidente Petro desde hace varios años y esa conexión se afianzó en años recientes, cuando el jefe de Estado le entregó el liderazgo de esa empresa del Estado que se encarga de monitorear los juegos azar en el país. Quien lo juramentó en ese cargo fue el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hoy salpicado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

El candidato a la Cámara del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, ha participado en eventos del Gobierno. | Foto: Captura en pantalla @marcoemiliohr

Marco Emilio (padre) fue presidente de la Colombia Humana, el partido que llevó a Petro a la Casa de Nariño, y fue clave para gestar el equipo de testigos electorales que acompañaron los comicios de 2022. Incluso, en los tiempos de la Alcaldía de Petro en la capital tuvo bajo su dirección la Lotería de Bogotá.

La vena política se la heredó a su hijo: fue secretario de gobierno de Ibagué, diputado de la Asamblea Departamental del Tolima, ha trabajado como asesor del Ministerio de Salud coordinando enlaces territoriales y en noviembre de 2024 fue designado como superintendente delegado para la operación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Los Hincapié se mueven en el Gobierno Nacional.

Precisamente, pasó de ser asesor de Guillermo Alfonso en la cartera que tiene en su poder la salud de todos los colombianos, con una ambiciosa reforma que no ha prosperado, a acompañar los eventos del Gobierno en su departamento en plena temporada previa a la campaña legislativa.

El pasado 28 de noviembre, cuando ya era oficial su aspiración al Congreso, Hincapié estuvo en una entrega de proyectos de infraestructura hospitalaria que encabezó Jaramillo. Esa particular parada en el municipio de El Líbano quedó documentada en sus redes sociales.