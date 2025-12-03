Suscribirse

Política

Los exfarc deben conseguir votos para mantenerse en el Congreso: Sandra Ramírez anunció su candidatura al Senado

La senadora representará al Partido Comunes en las elecciones, en reemplazo de Julián Gallo, quien había ganado la consulta interna.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 3:44 p. m.
La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) pidió a la JEP que vincule a la senadora Sandra Ramírez como máxima responsable en el macrocaso de reclutamiento y uso de menores en el conflicto.
La senadora Sandra Ramírez, firmante del Acuerdo de Paz, será candidata al Congreso para las elecciones de 2026. | Foto: guillermo torres-semana

Los dos periodos legislativos con curules en el Senado para las cabezas de los firmantes del Acuerdo de Paz se acabaron y ahora los exfarc, hoy congresistas de la república, tendrán que salir a hacer campaña para las elecciones legislativas como el resto de líderes políticos del país.

Por ocho años consecutivos, quienes fueron los cabecillas de esa guerrilla tuvieron sus asientos asegurados en el Senado, como parte de la promesa de participación política que les dio lo pactado en La Habana, pero ese periodo finaliza el 20 de junio de 2026.

Comunes, el partido creado por quienes se acogieron a la paz, se juega su existencia en las próximas elecciones legislativas y para poder pasar el umbral aplicó la estrategia de presentar a sus candidatos en una lista en coalición con la plataforma Unitarios, que integra a 20 fuerzas afines al Gobierno de Gustavo Petro.

Contexto: Ana Agudelo le responde a Benedetti por reforma a la salud: “Debería estar molesto con el MinHacienda, no con la Comisión Séptima”

“Mi partido ha decidido, en una votación transparente y después de un debate, que iré como candidata al Senado. Es un gran reto, un gran desafío, pero con ustedes lo haremos más fácil. No voy a defraudar. Estaré en cada territorio”, anunció la senadora Sandra Ramírez en su cuenta de X. La congresista afirmó que su objetivo es lograr la representatividad de los firmantes de paz en el Congreso.

Además de Comunes, en la coalición Unitarios están el partido La Fuerza, el movimiento MAIS, el Partido Demócrata Colombiano y el Movimiento Político Nacional Comunal Comunitario. Ese sector presentará una lista con voto preferente al Senado de la República y acordó construir listas en convergencia a la Cámara de Representantes en todos los departamentos.

Comunes había realizado una consulta interna para elegir quién sería su candidato al Senado, mecanismo en el que el senador Julián Gallo ocupó el primer lugar. Sin embargo, Gallo renunció a esa aspiración argumentando motivos personales, de ahí que el partido decidió entregarle sus banderas a la senadora Ramírez, quien ocupó el segundo lugar en la consulta interna.

“Convocamos a toda la militancia, simpatizantes, amigos y amigas del proceso de paz a rodear esta candidatura y a trabajar con todo el amor, la unidad y la creatividad que siempre han caracterizado nuestro caminar colectivo”, insistió el Consejo Político Nacional de Comunes en un comunicado. Si Ramírez no queda elegida como senadora, los exfarc estarían en riesgo de perder su representatividad política.

