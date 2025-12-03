Los dos periodos legislativos con curules en el Senado para las cabezas de los firmantes del Acuerdo de Paz se acabaron y ahora los exfarc, hoy congresistas de la república, tendrán que salir a hacer campaña para las elecciones legislativas como el resto de líderes políticos del país.

Por ocho años consecutivos, quienes fueron los cabecillas de esa guerrilla tuvieron sus asientos asegurados en el Senado, como parte de la promesa de participación política que les dio lo pactado en La Habana, pero ese periodo finaliza el 20 de junio de 2026.

Comunes, el partido creado por quienes se acogieron a la paz, se juega su existencia en las próximas elecciones legislativas y para poder pasar el umbral aplicó la estrategia de presentar a sus candidatos en una lista en coalición con la plataforma Unitarios, que integra a 20 fuerzas afines al Gobierno de Gustavo Petro.

“Mi partido ha decidido, en una votación transparente y después de un debate, que iré como candidata al Senado. Es un gran reto, un gran desafío, pero con ustedes lo haremos más fácil. No voy a defraudar. Estaré en cada territorio”, anunció la senadora Sandra Ramírez en su cuenta de X. La congresista afirmó que su objetivo es lograr la representatividad de los firmantes de paz en el Congreso.

Además de Comunes, en la coalición Unitarios están el partido La Fuerza, el movimiento MAIS, el Partido Demócrata Colombiano y el Movimiento Político Nacional Comunal Comunitario. Ese sector presentará una lista con voto preferente al Senado de la República y acordó construir listas en convergencia a la Cámara de Representantes en todos los departamentos.

Comunes había realizado una consulta interna para elegir quién sería su candidato al Senado, mecanismo en el que el senador Julián Gallo ocupó el primer lugar. Sin embargo, Gallo renunció a esa aspiración argumentando motivos personales, de ahí que el partido decidió entregarle sus banderas a la senadora Ramírez, quien ocupó el segundo lugar en la consulta interna.