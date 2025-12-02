SEMANA: El Partido Mira es cristiano y termina aliado con Dignidad (que nació del Moir) y el Nuevo Liberalismo. ¿Cómo termina dándose esa alianza?

Ana Paola Agudelo (A.A.): La respuesta es muy sencilla porque sí hay ese tipo de preguntas. Pero, más allá de lo ideológico, lo que nos une es lo ético. Con estos tres partidos llevamos haciendo un trabajo de verificación de más de ocho meses y eso es lo que nos une para decir “Ahora Colombia”. Es momento de seguir adelante haciendo una política con coherencia y transparencia.

SEMANA: Hay muchos pequeños partidos políticos y existirán muchas coaliciones para el próximo año. ¿Esta es una coalición estrategia de supervivencia para los partidos?

A.A.: Desde que se subió el umbral al 3 por ciento, cada partido político, sobre todo los que son pequeños o están en emergencia, tienen una dificultad mayor de superar ese umbral. Luego, surge esta posibilidad de hacer coaliciones entre partidos y es una herramienta que se tiene a la mano para que quienes lo consideren puedan entrar a competir en la arena política. Nuestros primeros veinte años se dieron con participaciones completamente solos, pero entendemos que estas herramientas que nos permite la ley dan garantías y un oxígeno en medio de la contienda política.

SEMANA: ¿Cuántas curules quieren alcanzar a partir de esta alianza?

A.A.: La intención es que podamos pasar el umbral. Tenemos proyectado sacar por lo menos un millón de votos. Como partido Mira, queremos continuar con representación en el Senado y que los otros partidos puedan alcanzar su participación en la corporación.

SEMANA: ¿Qué pasó con Alejandro Gaviria? ¿Por qué no fue la cabeza de lista?

A.A.: La conversación fue con el partido Nuevo Liberalismo. Entiendo que ese partido lo postuló, cada partido presentó a una cabeza de lista, pero se tomó la decisión de darle ese puesto a Juan Sebastián Gómez. No tenemos nada personal contra el doctor Gaviria, ha sido una persona técnica que ha hecho su trabajo en los diferentes espacios que ha tenido. Sin embargo, como coalición siempre manifestamos que queríamos mandar un mensaje de independencia al Gobierno actual; por lo tanto, quien hubiese hecho parte de la administración no haría parte de la lista.

SEMANA: ¿Por qué le preocupa el decreto que publicó la Cancillería que reduce los requisitos para nombrar cónsules y embajadores?

A.A.: Es gravísimo. Esto tiene un componente técnico porque disminuye la carrera diplomática y deja de valorar la formación que han tenido estos profesionales. En el momento puntual que nos encontramos, el riesgo es para la democracia de nuestro país, porque los cónsules y los embajadores son los registradores en el exterior, son quienes tienen a cargo los votos. En el exterior las elecciones duran una semana, por lo tanto, los votos duermen diariamente en las embajadas y consulados. Hay un riesgo de que se ponga en esos cargos a activistas predeterminados que van a tener una incidencia política y una preferencia a la hora de las elecciones, que les impediría actuar como funcionarios independientes. El llamado al Gobierno nacional es que sea transparente y coherente, que aplique los cambios en requisitos, en acuerdo con la carrera diplomática, después de época electoral. No es el momento de hacer cambios en los requisitos porque están en riesgo las elecciones, más de un millón de colombianos están habilitados para votar en el exterior.

SEMANA: ¿Esto se traduce en que el Mira, como partido, está desconfiando de cómo el Gobierno de Gustavo Petro podría custodiar esta elección?

A.A.: Aquí lo importante es decir que sí se tiene que generar confianza y que cambiar las personas que van a estar a cargo de los votos en medio de una contienda electoral no nos da garantías a los colombianos.

SEMANA: El Partido Mira está en contacto con los empresarios promoviendo que estos motiven a sus empleados a ser testigos electorales. ¿De qué se trata esa iniciativa?

A.A.: Esta estrategia nació del sector privado porque muchos colombianos se acercan a nosotros preguntándonos qué pueden hacer. Nosotros fuimos víctimas de un fraude electoral hace más de diez años que permitió que, a través de esa demanda, se diera una sentencia que hoy podemos decir que es la reforma electoral del país. Nuestros testigos están formados para defender en las urnas los votos del partido y la invitación es a que ellos como veedores pongan testigos electorales para que revisen que los votos sean contados correctamente.

SEMANA: La reforma a la salud sigue pendiente del debate en la Comisión Séptima del Senado y el ministro del Interior, Armando Benedetti, está molesto con la corporación. ¿La Comisión Séptima está en huelga?

A.A.: Nosotros lo que hacemos es un llamado a que las cosas estén claras para los colombianos. Es cierto que tenemos dificultades en el sistema de salud y que merecía unos ajustes, pero la reforma que está presentada por el Gobierno nacional no tiene aval fiscal.

Entonces, si el ministro está molesto con alguien, pues debería ser con el Ministerio de Hacienda, sentarse junto con el Ministerio de Salud y ser sinceros con los colombianos para decir qué es lo que podemos hacer en el sistema de salud que realmente podamos pagar. La discusión se ha centrado en quién maneja la plata de la salud y no en cómo se maneja.

Estamos proponiendo que se cree un sistema informativo de salud en el que cada ciudadano pueda entrar a ver cómo está y esa será la mejor manera en la que nosotros como colombianos podremos acabar con la corrupción. Con estas reformas nos dimos cuenta de que no eran por temas, sino por corrupción, por los procesos que no están saliendo adelante y que la plata se está gastando mal. Hasta que no haya una ley de financiamiento con la claridad de que hay los recursos para sacar adelante una reforma a la salud, pues esta no podrá discutirse.

SEMANA: Dentro de la ley de financiamiento que está en trámite, esa financiación que se proyecta es para los demás rubros. No hay una claridad de que en esa ley esté la plata para la reforma a la salud. ¿Si se aprueba la ley de financiamiento se debate la reforma a la salud?