La Registraduría Nacional del Estado Civil se refirió a los señalamientos hechos por el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en los que acusó a esa entidad de permitir una supuesta intervención de Estados Unidos al software electoral.

La entidad le recordó al jefe de Estado que él mismo lanzó la Línea Anticorrupción 157, herramienta que fue diseñada para denunciar los actos de corrupción. Esa plataforma se presentó en el marco de un evento en el que también participaron organismos internacionales.

En ese sentido, la Registraduría puntualizó que la Policía Nacional recomendó incluir un anuncio promocional de ese número en su página web. Sumado a esto, enfatizó que la misma Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República reconoció el respaldo a esa plataforma que han dado instancias como a Embajada de Estados Unidos, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Porque la registraduria deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EEUU, eso sí se llama preparar un fraude. https://t.co/rdODUC85B3 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

“El mismo Gobierno, durante la presentación oficial de esta iniciativa, dio a conocer que la Línea Anticorrupción 157 es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024”, recordó el despacho que dirige el registrador Hernán Penagos.

Esa entidad resaltó que diferentes instituciones estatales se han sumado a la iniciativa que fue pensada para promover las denuncias de posibles actos de corrupción que ocurran en el marco del proceso electoral.

El presidente Petro puso en duda la transparencia de la entidad: “¿Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus software por los Estados Unidos? Eso sí se llama preparar un fraude”. Entonces, la entidad le dijo al jefe de Estado que “poner en duda la legitimidad de los procesos electorales con desinformación afecta la democracia”.