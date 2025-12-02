“Es declarar guerra”: Gustavo Petro alzó el tono contra Donald Trump y el mensaje generó revuelo en las redes

Se agudizaron las relaciones diplomáticas entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Este martes 2 de diciembre, Petro endureció su discurso en respuesta a las afirmaciones de Trump sobre un posible ataque por tierra en Colombia.

Trump, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, expresó: “Sí, si entran por cierto país o por cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de fentanilo o cocaína”.

Luego el presidente norteamericano afirmó: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína. Y luego nos venden su cocaína. Los apreciamos mucho. Pero, sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está expuesto a ataques“.

La respuesta de Petro no se hizo esperar y fue por medio de su cuenta personal de X: “Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”.

“Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”, recalcó el jefe de Estado colombiano.

Además, indicó: “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”.

La relación entre Gustavo Petro y Donald Trump atraviesa por su peor momento. Luego de que el presidente de Estados Unidos calificó al colombiano de ser el “jefe del narcotráfico”, posteriormente, Petro lo tildó de “genocida”.

El Gobierno de Donald Trump incluyó a Gustavo Petro en la lista Clinton. | Foto: Presidencia/AP

En contra del mandatario colombiano, la administración de Trump ha dado fuertes golpes. Uno de ellos fue por parte del Departamento de Estado de EE. UU., que le retiró su visa para viajar a ese país.

Luego descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas, al identificar que el Gobierno actual no cumplió con las metas de erradicación de cultivos ilícitos de coca.