“Mentiroso”: le gritaron a Gustavo Petro en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

Este martes 2 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, vivió un tenso momento en pleno evento público.

Uno de los asistentes al evento sobre la sanción presidencial de la Ley Artes al Aula, rompió el protocolo y le gritó “mentiroso” al mandatario colombiano.

La situación quedó registrada en la transmisión en vivo que hizo la Presidencia de la República por medio de las redes sociales.

El jefe de Estado no guardó silencio y respondió: “A mí sí me gustaría que lo traigamos, compañeros, sí, a mí me gusta eso. Compañero que dijo ‘mentiroso’, porque yo sé que eso fue así“.

“Mentiroso”: le gritaron al presidente Gustavo Petro en pleno evento público sobre la sanción de la Ley Artes al Aula. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/orHFeA9G6J — Revista Semana (@RevistaSemana) December 2, 2025

“Entonces puede venir aquí a plantear el debate. Este tema pasó, porque fue esporádico. Los siguientes alcaldes cerraron el programa o lo disminuyeron para ser más exactos y se acabó. De eso quedan cosas que hay que mirar y analizar”, avanzó Petro en el discurso.

Y agregó: “Por ejemplo, si ustedes abren el YouTube y buscan Samurai Bogotá —porque Samurai significa otra cosa— encuentran un grupo de rap. Allí, en ese momento, pues había la discusión de siempre. Si nosotros enseñamos música”.

Presidente Gustavo Petro vivió tenso momento en la Casa de Nariño. | Foto: Fotos tomadas de la transmisión en vivo de la Presidencia del 17 de octubre de 2025

Recientemente, el mandatario colombiano también había experimentado una situación similar. Se registró el pasado 17 de octubre, en un evento público que se desarrolló en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en el acto de perdón al Colectivo de Abogados.

“Podía conocer una mujer, que no se da, a la salida de la misa. Ahí me quedaba yo esperando a ver si algo pasaba en mi corazón. Y no había discotecas, entonces nuestra distracción después de las 7 de la noche, porque si alguien tenía novia, entonces el papá y la mamá estaban en la sala”, relató el mandatario colombiano en ese momento.

Luego, una persona lo interrumpió expresando una arenga en contra del jefe de Estado: “Deje de burlarse de nosotros”, pidiendo a su vez que se concentrara en el acto de reconocimiento de perdón.

En ese escenario, luego de ese momento que vivió con un “¡ay, Dios!”, Petro afirmó: “Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento, lamentablemente”.

“Deje de burlarse de nosotros”: una persona interrumpió el discurso del presidente Gustavo Petro durante el acto de responsabilidad por persecución al Colectivo de Abogados. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7nTmBabZnR — Revista Semana (@RevistaSemana) October 17, 2025