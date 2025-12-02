Suscribirse

“Mentiroso”: le gritaron a Gustavo Petro en pleno evento público. Así reaccionó el presidente

El mandatario vivió un tenso momento en el centro de Bogotá.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 7:51 p. m.
El presidente Gustavo Petro vivió un tenso momento luego de que una persona le gritó "mentiroso".
El presidente Gustavo Petro vivió un tenso momento luego de que una persona le gritara "mentiroso". | Foto: Fotos tomadas de la transmisión en vivo de la Presidencia del evento público de 2 de diciembre

Este martes 2 de diciembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, vivió un tenso momento en pleno evento público.

Uno de los asistentes al evento sobre la sanción presidencial de la Ley Artes al Aula, rompió el protocolo y le gritó “mentiroso” al mandatario colombiano.

Contexto: Donald Trump advierte a Colombia que podría ser blanco de “ataques por tierra”

La situación quedó registrada en la transmisión en vivo que hizo la Presidencia de la República por medio de las redes sociales.

El jefe de Estado no guardó silencio y respondió: “A mí sí me gustaría que lo traigamos, compañeros, sí, a mí me gusta eso. Compañero que dijo ‘mentiroso’, porque yo sé que eso fue así“.

“Entonces puede venir aquí a plantear el debate. Este tema pasó, porque fue esporádico. Los siguientes alcaldes cerraron el programa o lo disminuyeron para ser más exactos y se acabó. De eso quedan cosas que hay que mirar y analizar”, avanzó Petro en el discurso.

Y agregó: “Por ejemplo, si ustedes abren el YouTube y buscan Samurai Bogotá —porque Samurai significa otra cosa— encuentran un grupo de rap. Allí, en ese momento, pues había la discusión de siempre. Si nosotros enseñamos música”.

Presidente Gustavo Petro vivió tenso momento en la Casa de Nariño
Presidente Gustavo Petro vivió tenso momento en la Casa de Nariño. | Foto: Fotos tomadas de la transmisión en vivo de la Presidencia del 17 de octubre de 2025

Recientemente, el mandatario colombiano también había experimentado una situación similar. Se registró el pasado 17 de octubre, en un evento público que se desarrolló en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en el acto de perdón al Colectivo de Abogados.

“Podía conocer una mujer, que no se da, a la salida de la misa. Ahí me quedaba yo esperando a ver si algo pasaba en mi corazón. Y no había discotecas, entonces nuestra distracción después de las 7 de la noche, porque si alguien tenía novia, entonces el papá y la mamá estaban en la sala”, relató el mandatario colombiano en ese momento.

Luego, una persona lo interrumpió expresando una arenga en contra del jefe de Estado: “Deje de burlarse de nosotros”, pidiendo a su vez que se concentrara en el acto de reconocimiento de perdón.

Contexto: “Un hombre de la fiesta”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre Bolívar, pero los usuarios de X se llevaron una sorpresa

En ese escenario, luego de ese momento que vivió con un “¡ay, Dios!”, Petro afirmó: “Estoy en eso. Usted me tiene algo, pero voy para allá. Y este será, digamos, el hecho por el cual se recuerde este evento, lamentablemente”.

“Pero así es, porque yo sé las discusiones que ustedes han tenido entre ustedes también. Pero tengo que hablar de mi propia realidad porque yo hablo es con mi corazón, nunca con la mentira. Otros presidentes podrán tener —y votarán por ellos, si quieren— la mentira. De eso sí hay, de eso sí hay y harto. Pero yo hablo con mi corazón. Y aunque ya me hizo salir de dónde iba, podemos volver al tema del genocidio de Palestina y Colombia, así disguste”, concluyó en esa oportunidad el mandatario.

