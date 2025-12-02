Suscribirse

“Un hombre de la fiesta”: Gustavo Petro publicó mensaje sobre Bolívar, pero los usuarios de X se llevaron una sorpresa

El mandatario ha usado la figura del Libertador en sus discursos en la plaza pública.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 6:43 p. m.
Presidente Gustavo Petro arremetió desde Cali en un fuerte discurso
El presidente Gustavo Petro recibió una ola de críticas por un mensaje que publicó en X. | Foto: Presidencia

Este mes de diciembre, el cual marca una recta final en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha estado sacudido por una ola de mensajes en X, cuyo protagonista es el mandatario colombiano.

En las publicaciones, el jefe de Estado ha escrito mensajes en los que ha opinado sobre temas internacionales y aspectos de la política nacional.

Contexto: Petro, en un trino de medianoche, le responde a Uribe: “Usted, Álvaro, brinda aguardiente y la gastritis no me deja tomar”

Sin embargo, un post de Petro sorprendió a los usuarios de X. En el mensaje, el mandatario de izquierda habló sobre supuestos detalles desconocidos de Simón Bolívar.

“Así era Bolívar, un hombre de la fiesta y la alegría y también de la guerra, no se podía quedar quieto por su energía desbordada”, posteó el presidente.

No obstante, los usuarios de X se percataron que el link de un supuesto artículo sobre el Libertador, que compartió Petro, no existía o simplemente no estaba.

Pero otras personas aprovecharon para comentar la publicación de Petro en su cuenta personal de X.

“Bolívar inspira, sí. Pero hoy el país necesita gestión, no relatos. ¿Cuáles tres indicadores han mejorado con sus decisiones (seguridad, empleo formal, salud) y dónde se puede verificar? Hablemos con datos”, expresó un usuario.

Por otro lado, no ha sido el único mensaje que desató revuelo en las redes sociales por parte de Gustavo Petro. También publicó un post cerca de las dos de la mañana, que generó una ola de comentarios.

“Algún día habrá alguien en la Casa Blanca que pueda entender el problema y no dejarse engañar y nos dé una mano sincera. Pero el pueblo colombiano se basta a sí mismo y podrá solo y alegre y bailando, superar las heridas de los 200.000 muertos que nos dejaron los señoritos de Washington, que no son capaces de entender al país de la belleza”, escribió el mandatario colombiano, con varios errores.

Contexto: “Señoritos de Washington”: el mensaje que publicó Gustavo Petro, cerca de las dos de la mañana, que desató revuelo

No es la primera vez que al presidente de la República, le pasan factura las redes sociales, al compartir información que no está verificada.

