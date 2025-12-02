“Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

Los efectos de estar en la lista Clinton los sigue sintiendo con fuerza el presidente de la República, Gustavo Petro. Medida que adoptó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En una especie de desahogo, el mandatario colombiano no ocultó el daño que le ha hecho a él y a su familia vivir el día a día con ese castigo, equivalente a un bloqueo absoluto financiero.

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó que haber sido incluido en la lista Clinton, en compañía de la primera dama Verónica Alcocer, uno de sus hijos, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido muy difícil.

Además, en un extenso mensaje que publicó en esa red social, el presidente Petro arremetió con dureza contra el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, al cuestionar que no impidió su ingreso a la lista Clinton.

El embajador (e) de Estados Unidos en Colombia, John McNamara y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

“Haber dejado que metieran en la lista OFAC (lista Clinton) al presidente del país que lo acoge y que le dio la mano, es preocupante”, dijo Gustavo Petro.

Además, expresó en uno de los apartes de la publicación: “No logró que su presidente conociera los datos reales de nuestra lucha contra el narcotráfico ni nuestra historia”.

Mientras emborrachen mucho al enviado especial de los EEUU en las fincas de Rionegro, en haciendas con aguardiente y con caballos de paso fino no podrá contrale a su presidente Trump que la acumulación de capital se hizo en Colombia con sangre de la gente trabajadora.



Para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 1, 2025

“Dejó que engañaran a su presidente los mismos narcoterroristas de Colombia. ¡Qué mal! Para los EE. UU. y para Colombia. Por eso terminan cometiendo errores donde se derraman litros de sangre humana”, recalcó Gustavo Petro.

Sobre las consecuencias de estar en la lista Clinton, el mandatario colombiano habló de frente: “No lloro por eso, a pesar del enorme daño que han hecho a mi familia, muy irreparable, pero un socialista sabe vivir sin el mercado”.

“También he sido socialista de bolsillo roto, como en la bella película del neoyorquino Bernardo Bertolucci, Novecento, censurada por todas partes”, recalcó Petro.

Finalmente, la inclusión de su nombre en la lista Clinton no ha sido el único golpe que ha recibido de parte del Gobierno de Donald Trump; también se le retiró su visa para viajar a ese país.