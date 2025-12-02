Suscribirse

Hay distanciamiento entre Gustavo Petro y Angie Rodríguez porque ella se opone a un nombramiento en el MinHacienda: SEMANA revela detalles

Al final, el presidente dio la orden y la hoja de vida de su escogido fue publicada este martes en la página de la Presidencia.

2 de diciembre de 2025, 12:12 p. m.
Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros con su jefe, Gustavo Petro | Foto: Presidencia de la República

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. De hecho, es catalogada como su mano derecha: una joven ejecutiva, prudente, seria y dedicada a organizar la agencia del jefe de Estado.

No obstante, los últimos días no han sido fáciles para la relación laboral.

Una persona cercana a ambos le contó a SEMANA que el jefe de Estado está molesto con la joven politóloga porque se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), una entidad del Estado que vigila, entre otras, a Coljuegos.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez. Directora del DAPRE. Bogotá Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Mahecha fue director administrativo y financiero del Dapre cuando llegó Rodríguez, pero salió del cargo porque sostuvo diferencias con ella y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien lo respaldó políticamente durante varios meses. SEMANA confirmó que fue viceministro de salud en el actual Gobierno.

En los pasillos de la Casa de Nariño hablan de supuestos seguimientos de Mahecha hacia Angie Rodríguez, lo que generó su desconfianza. Esa información la tiene el presidente.

Con el nuevo puesto de José Alexis Mahecha, la directora del Dapre se ha opuesto. Al menos, le ha hecho conocer a Gustavo Petro su malestar porque no sostuvo buena relación laboral con él y no lo considera una persona de confianza.

No obstante, Petro, contra viento y marea, insiste en nombrarlo y su molestia radica en que Rodríguez, al parecer, no publicó su hoja de vida en la página web de la presidencia durante varias semanas, como él lo solicitó.

Este martes, 2 de diciembre, la hoja de vida del nuevo funcionario fue publicitada en la página web de la Presidencia.

El presidente, Gustavo Petro, caminando por las calles de Nueva York (Estados Unidos), el 22 de septiembre de 2025. Lo acompañó Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), además de su esquema de seguridad
El presidente, Gustavo Petro, caminando por las calles de Nueva York (Estados Unidos), el 22 de septiembre de 2025. Lo acompañó Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), además de su esquema de seguridad | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República

La relación entre ambos es tensa. Rodríguez ha insistido en que su único objetivo es blindar al presidente y obedecer.

Esta tensión, a juicio de varias fuentes en la Casa de Nariño, podría desencadenar que Gustavo Petro le pida la renuncia a Angie Rodríguez.

No obstante, otras personas cercanas al mandatario estiman que puede ser una diferencia entre profesionales. Al fin y al cabo, el Pacto Histórico rodea a la directora del Dapre porque tiene cercanía con los senadores y representantes de esa bancada y es una persona cercana al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Además, Angie Rodríguez es joven, está aprendiendo sobre política y se ha ganado el aprecio y la confianza del jefe de Estado, su familia y el gabinete.

Consulta Popular y reforma a la salud
Angie Rodríguez directora del Dapre y Mafe Carrascal En plenaria del Senado se hundió la Consulta Popular y se revivió la Reforma Laboral Bogota mayo 14 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA | Foto: Guillermo Torres / Semana

Vale la pena recordar que durante su paso por el Gobierno, Rodríguez ha tenido que enfrentar varias adversidades, entre ellas, la suspensión de su visa por parte del Gobierno de Estados Unidos.

