Cielo Rusinque deja la SIC, el Gobierno le aceptó su renuncia tras decisión del Consejo de Estado; Diego Solano quedará encargado

El periodo de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio ha finalizado. El Gobierno nacional le aceptó la renuncia a la funcionaria luego de que el Consejo de Estado determinara que no habría cumplido con los requisitos para estar en el cargo, una decisión que ella ha cuestionado.

El Decreto 0322 del 25 de marzo de 2026 con el que le fue aceptada la renuncia a Rusinque fue firmado por la ministra de Comercio, Diana Morales. “Aceptar a partir de la fecha la renuncia presentada por la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego”, dice el documento.

Como encargado quedará Diego Andrés Solano Osorio, quien es considerada una persona cercana a Rusinque y quien se venía desempeñando como asesor del despacho de la superintendente de Industria y Comercio.

El Consejo de Estado tomó la decisión contra la funcionaria. Foto: Consejo de Estado

Se trata de un abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Comercial de esa misma universidad. Además, cuenta con un magíster en Derecho Americano con énfasis en Propiedad Intelectual y Práctica de Negocios Internacionales de la Universidad de Boston y más de diez años de experiencia laboral.

En los últimos días el Consejo de Estado había determinado que Rusinque no cumplía con los requisitos. “Anula nombramiento de superintendente de Industria y Comercio. Documento firmado electrónicamente por: Gloria María Gómez Montoya (con aclaración de voto), Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas”, determinó la Sección Quinta del alto tribunal.

Cielo Rusinque sale de la Superintendencia de Industria y Comercio por orden del Consejo de Estado

Según establecieron, Rusinque no habría cumplido con el requisito de los 10 años de experiencia, incluida la docencia, pues solo habría acreditado ocho años, seis meses y 25 días en la hoja de vida de Rusinque.

Rusinque presentó su experiencia como profesional universitaria en Fusagasugá, Cundinamarca; docente en la universidad del mismo departamento; apoyo en la elaboración de documentos jurídicos en la firma Gustavo Adolfo Ricaurte; abogada en asesoramiento en Mialots Avocats; abogada de derecho constitucional y directora en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social.

Rusinque había pasado por varios cargos dentro del Gobierno. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“No se cumplió con la formación académica, consistente en contar con un título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del cargo de superintendente de Industria y Comercio”, se reconoció en el fallo.

Posterior a esa decisión, Rusinque dijo que no estaba de acuerdo pues no se le habría avalado sus estudios en Europa. “El fallo parte de una premisa conceptualmente insostenible: considerar que una maestría en Ciencias Políticas y Sociales realizada en París, en una institución internacionalmente reconocida, carece de relación con las funciones de la Superintendencia, como si los ámbitos de mercado, competencia, consumo y propiedad industrial fueran ajenos a las relaciones de poder que los estructuran”, cuestionó Rusinque.