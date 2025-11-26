Cielo Rusinque pide la convalidación de su título internacional en el proceso que la tiene tambaleando en la SIC

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, le pidió nuevas pruebas al Consejo de Estado en la demanda que la tiene tambaleando en el cargo. La solicitud llega días después de que se aplazó el fallo del proceso y la Sección Quinta le pidió al Ministerio de Educación una certificación de los títulos obtenidos en Francia.

Pero con ese nuevo arranque en el proceso, Rusinque le envió una solicitud de pruebas al Consejo de Estado: “Solicito respetuosamente al Despacho ordenar que se oficie al Ministerio de Educación Nacional, para que informe detalladamente el estado actual del trámite de convalidación de mi título de Maestría en Derecho Constitucional, otorgado por la Universidad Paris II Panthéon-Assas (Francia), trámite radicado desde el 30 de noviembre de 2024”.

Rusinque explicó en su petición que el objetivo de esa prueba es acreditar la radicación de la solicitud de convalidación de su título. Por eso, aportó la constancia expedida por la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, certificando la radicación de ese trámite.

“Esta prueba es indispensable, por cuanto el auto de mejor proveer señaló como aspecto sobre el que no existe certeza la determinación de la equivalencia del título «Diplôme Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel»“, explicó la funcionaria en el documento.

Cielo Rusinque también manifestó que el trámite de convalidación solicitado se refiere exactamente al título analizado por el despacho, por lo que la llegada de ese trámite podría aportar claridad y certeza al debate.

Con la solicitud entregó nuevas pruebas dentro del caso, como la traducción oficial de su título máster en ciencias políticas, los contenidos académicos y programas de estudios de ese diploma y la resolución del Ministerio de Educación que convalidó ese título.

Daniel Rojas ministro de Educación | Foto: Presidencia

La superindustria explicó que esas pruebas “complementan y refuerzan el cumplimiento del requisito de formación exigido en el Decreto 1817 de 2015 y, guardan afinidad con las funciones del empleo de Superintendente de Industria y Comercio, cargo que exige conocimientos estructurales sobre el Estado, la organización administrativa y los principios rectores del ordenamiento jurídico”.