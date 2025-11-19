Suscribirse

Nación

Consejo de Estado tiene listo el fallo que definirá el futuro de Cielo Rusinque en la SIC

Este jueves 20 de noviembre se conocerá el sentido de la sentencia.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 5:19 p. m.
Asobancaria 2024
Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil ya radicó el proyecto de fallo que definirá el futuro de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien a traviesa por un duro momento luego de las críticas que se han desatado por la autorización con condicionamientos de la integración entre Tigo y Movistar.

Pero mientras la superintendente pasa por esa compleja situación, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejó fijado que este jueves 20 de noviembre a las 9:00, iniciará la sesión que definirá su permanencia al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Contexto: Los motivos de Cielo Rusinque para renunciar a la visa estadounidense

El estudiante de derecho, Samuel Ortiz, y otras tres personas, demandaron el decreto 098 del 2 de febrero de 2024, que expidió el Gobierno Petro para nombrar a Cielo Rusinque como superintendente, al argumentar que no cumplía con los requisitos o calidades para el cargo.

Ortiz explicó en su demanda que “tras revisarse detalladamente la hoja de vida de Rusinque es posible colegir que no tiene experiencia en materia de competencia, protección al consumidor, protección de datos y propiedad industrial, lo anterior teniendo en cuenta que la señora Rusinque es abogada de la Universidad Externado de Colombia”.

Milton Chaves y Luis Alberto Álvarez, presidente y vicepresidente del Consejo de Estado
Consejo de Estado definirá el futuro de Cielo Rusinque este jueves 20 de noviembre. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La superintendente también tiene una especialización y una maestría en derecho constitucional, y en investigación de estudios políticos, pero no tendría la formación para el cargo que ocupa actualmente, lo que provocaría una inhabilidad en su nombramiento, según el demandante.

En la demanda se recordó que la OCDE le ha recomendado a Colombia que la SIC debe ser “una entidad libre de control político directo para hacer cumplir las leyes de competencia”, por el impacto económico que tienen sus decisiones. Rusinque es una de las fichas más cercanas al presidente Gustavo Petro.

La exdirectora del DPS defendió al presidente de las críticas que ha recibido por la terna del próximo magistrado de la Corte.
La superintendente Cielo Rusinque y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Semana

“Un hecho notorio y público es que la señora Rusinque ha estado en el círculo cercano de Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2022, en la que se desempeñó como asesora de relaciones externas”, es otro de los argumentos en el documento.

Este jueves 20 de noviembre, los magistrados de la Sección Quinta deberán definir si Cielo Rusinque sigue en el cargo o existe algún tipo de inhabilidad que la dejaría por fuera de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que sería un nuevo golpe para el gobierno del presidente Gustavo Petro.

