Confidenciales
Los motivos de Cielo Rusinque para renunciar a la visa estadounidense
La superintendente de Industria y Comercio respondió a las críticas del diplomático Christopher Landau.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, renunció a su visa estadounidense en respaldo al presidente Gustavo Petro.
La funcionaria publicó una carta en la que manifestó que esa decisión está motivada en un gesto de apoyo al jefe de Estado colombiano, a quien la administración de Donald Trump le retiró su visado tras las declaraciones que dio durante su viaje a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, visita en el marco de la que invitó a los soldados estadounidenses a desobedecer al mandatario republicano.
“Yo sí sé cómo: con la dignidad intacta y la frente en alto, es sencillo; la renuncia a un papel que cada vez tiene menos valor. Ahora lo invito también a usted a que renuncie al silencio cómplice frente al genocidio en Palestina", apuntó Rusinque en su cuenta de X en un mensaje dirigido al diplomático Christopher Landau.
Rusinque opinó que el jefe de Estado fue objeto de “decisiones políticas injustas y arbitrarias” tras su determinación de denunciar el genocidio contra el pueblo palestino en medio del enfrentamiento entre Israel y Palestina.
“Con mi renuncia a la visa que me fue concedida, afirmo mi desacuerdo con la actual política exterior de Estados Unidos y mi compromiso con los valores universales del cosmopolitismo y el humanismo”, señaló. Otros funcionarios como la canciller Yolanda Villavicencio y el ministro de Hacienda Germán Ávila también renunciaron a ese visado.
