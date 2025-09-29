Suscribirse

“¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿el desvisado?“, el comentario de Gustavo Petro a su ministro Edwin Palma que produjo risas

El primer mandatario habló de muchos temas en su conversación con el gabinete.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 2:53 a. m.
Gustavo Petro se refirió así a su ministro Edwin Palma | Foto: Fotomontaje SEMANA

En su primer consejo de ministros tras el retiro de la visa de los Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones que llamaron la atención.

[En vivo] Consejo de Ministros

El primer mandatario se fue lanza en ristre contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, de quien dijo “si sigue siendo cómplice de un genocidio, como lo es hasta hoy, no merece más sino la cárcel”.

Y también hizo anuncios importantes sobre la idea “si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no lo variamos?“, dijo.

Contexto: Gustavo Petro contra Donald Trump: “Si sigue siendo cómplice de un genocidio, como lo es hasta hoy, no merece más sino la cárcel”

Aseguró también que los 500 empresarios y líderes políticos que firmaron la carta contra sus declaraciones en Nueva York no son colombianos o al menos no lo parecen.

Pero en medio de esa diatriba hizo un comentario que hizo reír al gabinete. Estaba hablando de su propuesta de cambiar la fórmula del etanol, para que este deje de estar girando alrededor del precio internacional del petróleo.

“¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿El desvisado?“, le dijo Petro a su ministro Edwin Palma, en medio de las risas del gabinete, para decirle que debía cumplir con ese compromiso que quería hacerle al país.

Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda

¿Victoria para Daniel Quintero? Integrantes del Pacto Histórico podrán apoyar a cualquiera de los precandidatos presidenciales

Redacción Confidenciales
Cali inauguró su semana de la biodiversidad

Redacción Semana

