Confidenciales

“¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿el desvisado?“, el comentario de Gustavo Petro a su ministro Edwin Palma que produjo risas

El primer mandatario habló de muchos temas en su conversación con el gabinete.

30 de septiembre de 2025, 2:53 a. m.