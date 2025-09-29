Confidenciales
“¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿el desvisado?“, el comentario de Gustavo Petro a su ministro Edwin Palma que produjo risas
El primer mandatario habló de muchos temas en su conversación con el gabinete.
En su primer consejo de ministros tras el retiro de la visa de los Estados Unidos por parte del Departamento de Estado, el presidente Gustavo Petro hizo declaraciones que llamaron la atención.
El primer mandatario se fue lanza en ristre contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, de quien dijo “si sigue siendo cómplice de un genocidio, como lo es hasta hoy, no merece más sino la cárcel”.
Y también hizo anuncios importantes sobre la idea “si el TLC ya lo variaron los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no lo variamos?“, dijo.
Aseguró también que los 500 empresarios y líderes políticos que firmaron la carta contra sus declaraciones en Nueva York no son colombianos o al menos no lo parecen.
Pero en medio de esa diatriba hizo un comentario que hizo reír al gabinete. Estaba hablando de su propuesta de cambiar la fórmula del etanol, para que este deje de estar girando alrededor del precio internacional del petróleo.
“¿El descertificado? ¿Cómo se le dice? ¿El desvisado?“, le dijo Petro a su ministro Edwin Palma, en medio de las risas del gabinete, para decirle que debía cumplir con ese compromiso que quería hacerle al país.