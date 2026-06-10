Agustín Laje advierte lo que habría detrás de la suspensión del presidente Gustavo Petro

El argentino Agustín Laje se pronunció sobre la decisión que tomó la representante Gloria Arizabaleta en contra del presidente Gustavo Petro: suspenderlo del cargo hasta el 21 de junio por aparente participación en política.

Para él, la maniobra sería abiertamente inconstitucional: “El artículo 194 de la Constitución es inequívoco. La suspensión del presidente solo puede ser decretada por el Senado, previa admisión pública de una acusación”.

Gustavo Petro califica a la representante Gloria Arizabaleta de “criminal” y asegura que ella extorsiona al gobierno; la congresista suspendió al presidente

Laje manifestó que Gustavo Petro tendría dos planes con este escenario:

“Por un lado, victimizarse, tensionar el clima política y, con ello, empañar el proceso electoral en curso. En concreto, está preparando el terreno para la violencia política, de la que tanto sabe, en calidad de exguerrillero”, dijo el extranjero.

Él agregó: “Por otro lado, la suspensión le permite dejar sus funciones como presidente y liderar la campaña de su títere, el deslucido Iván Cepeda, quien está muy abajo en las encuestas”.

Su conclusión es que la izquierda colombiana estaría desesperada: “Los partidarios de Abelardo deben mantener la serenidad, denunciar la maniobra y evitar cualquier provocación”.