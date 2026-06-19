“No se queden mirando los partidos, vayan a votar”, el llamado para que el Mundial 2026 no se cruce con la definición del futuro de Colombia

Agustín Laje, politólogo argentino, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, con motivo de las elecciones presidenciales de este domingo, 21 de junio, el analista político hizo un llamado a que el Mundial United 2026 no afecte las votaciones en Colombia.

Por ahora, tras el primer juego de la Selección Colombia en Ciudad de México, las imágenes dieron cuenta de un estadio Azteca totalmente repleto de colombianos. ¿Ellos pueden votar? Si están de turismo, no lo podrán hacer.

Agustín Laje y su análisis de las elecciones presidenciales del 21 de junio: “Hay una diferencia que para mí es importante”

Los colombianos salieron a las urnas el 31 de mayo de 2026 a elegir presidente de la República. Y dado que ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos, habrá una nueva jornada electoral este 21 de junio de 2026. Este domingo se podrá votar por Abelardo de la Espriella o por Iván Cepeda.

Tras una votación masiva, el interrogante que muchas personas se suelen hacer es si el Mundial United 2026 hará que algunas personas dejen de acudir a las urnas o si, por el contrario, la cita mundialista no afectará.

¿Qué pasa si un colombiano viaja a la cita mundialista? Si lo hace, no puede votar, así lo haya hecho en primera vuelta. La norma indica que el documento de identidad de un ciudadano colombiano está sujeto al puesto de votación habitual que tiene en Colombia o en el país de residencia habitual. No existe el voto a distancia del lugar registrado ni la inscripción exprés por motivos turísticos.

El censo electoral indica que 1.414.661 colombianos están registrados como residentes fuera del país. Ellos, dado que viven fuera del país, están legalmente registrados y pueden votar desde su país de residencia cuando hay elecciones. Es una situación muy diferente a los colombianos que, por una u otra razón, salen del país, en este caso a la Copa del Mundo.

Para poder sufragar en los consulados de Estados Unidos, México o Canadá (países sedes del Mundial United 2026), la persona debió haber modificado su residencia y presentada la documentación respectiva.

La otra pregunta natural que suele surgir, dado que siempre coinciden las elecciones presidenciales en Colombia con la Copa del Mundo, es si la gente sale a votar o no dependiendo del partido de fútbol de ese día.

El 21 de junio de 2026, este será el calendario del Mundial United 2026:

España vs. Arabia Saudí, en Atlanta (Estados Unidos), a las 11:00 a. m. hora colombiana.

Bélgica vs. Irán, en Los Ángeles (Estados Unidos), a las 2:00 p. m. hora colombiana.

Uruguay vs. Cabo Verde, en Miami (Estados Unidos), a las 5:00 p. m. hora colombiana.

Nueva Zelanda vs. Egipto, en Vancouver (Canadá), a las 8:00 p. m. hora colombiana.

¿Afectará la jornada electoral este calendario deportivo? Los resultados de los comicios lo dirán. ¿Quién viaja fuera del país y no podrá votar a quién apoya? Es incierto.

En diálogo con El Debate, de SEMANA, Agustín Laje, politólogo argentino, instó a los colombianos a que “no se queden mirando los partidos, vayan a votar, vayan a ejercer el derecho ciudadano del voto”.

Vea aquí sus declaraciones:

De igual manera instó al candidato que ganó la primera vuelta, Abelardo de la Espriella, a no confiarse. “Yo diría que el escenario a mí juicio no es de empate, es de una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella que, sin embargo, uno cometería un gran error si se confiara, porque ocurre que cuando las masas se confían, se relajan y dicen, ‘bueno quizás hoy me conviene quedarme en mi casa mirando el partido del Mundial, mirando el fútbol’. Aparte es una época para distraerse en todas partes. Y si muchos piensan así, entonces ahí sí se podría empezar a hablar quizás de un empate y una gran reconquista del votante por parte de Cepeda. Pero en principio, hay una diferencia que para mí es bastante importante”, señaló.

Las elecciones presidenciales, en segunda vuelta, tendrán lugar el 21 de junio de 2026. El ganador entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará hasta el 7 de agosto de 2030.