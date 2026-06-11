Miguel Lora, conocido públicamente como el ‘Happy’ anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella como candidato presidencial de cara a la segunda vuelta, donde se medirá con Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico.

Lora es un reconocido exboxeador nacido en Montería, que se coronó campeón mundial del peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo entre 1985 y 1988.

Portando la camiseta de la Selección Colombia, el exdeportista manifestó en un video que se difundió en redes sociales: “Voy a votar por Abelardo porque es el presidente que Colombia necesita, es un presidente inteligente, buena gente y le gusta el deporte. Vamos a sacar a Colombia adelante. Firme por la patria”.