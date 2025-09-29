Cielo Rusinque, superintendente de industria, confirma que también renuncia a la visa de Estados Unidos. Estas son sus razones

Otra funcionaria del gobierno de Gustavo Petro se sumó a la lista de los que renuncian a la visa a Estados Unidos, luego de que el gobierno de ese país decidiera cancelársela al presidente Gustavo Petro.

Los argumentos de Rusinque, según la carta enviada a la embajada de Estados Unidos, son de “solidaridad”.

La superintendente de Industria y Comercio expresa que la decisión la toma de manera libre y voluntaria, y con toda la conciencia del caso.

Para la funcionaria, el retiro de la visa al presidente Petro es “una decisión política injusta y arbitraria de parte del gobierno de Estados Unidos”.

Rusinque, además, manifestó que el hecho de que el país del norte haya decidido revocar la visa al mandatario colombiano “es una violación a la soberanía nacional, a la libertad de expresión”.