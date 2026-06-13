¿El Zarco Aldinever sigue vivo? Una nueva versión contradice al Gobierno

Tal como ocurrió con Iván Mordisco e Iván Márquez, las autoridades tienen serios indicios que apuntarían a que José Manuel Sierra Sabogal, conocido como el Zarco Aldinever, jefe de la Segunda Marquetalia, estaría vivo.

Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el fallecimiento de Aldinever en agosto de 2025, un informante de ese grupo armado, que está colaborando con el Gobierno de Estados Unidos, aseguró que el jefe guerrillero no está muerto, sino que se trataría de una maniobra para evitar su persecución por parte de las autoridades.

MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Zarco Aldinever, mano derecha de Iván Márquez, fue señalado, en su momento, como autor intelectual del magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Hoy no hay una fotografía que confirme el verdadero estado del Zarco.