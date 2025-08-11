MinDefensa confirmó muerte del Zarco Aldinever, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte del Zarco Aldinever, el disidente de las Farc señalado como uno de los presuntos responsables del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en territorio venezolano.

El ministro de Defensa de Colombia terminó con los rumores que advertían la muerte de alias Zarco Aldinever, cabecilla del grupo criminal conocido como la Segunda Marquetalia. El jefe de la cartera advirtió que fuentes de inteligencia confirmaron la muerte de este delincuente.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte de alias Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, implicada presuntamente en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pVGr3IaCD1 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

Alias Zarco Aldinever fue señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio en contra del senador Miguel Uribe Turbay, en hechos ocurridos el pasado 7 de junio, cuando el líder político se encontraba en un mitin en la ciudad de Bogotá.

Hace una semana, el país estaba a la expectativa de conocer los detalles que advertían que este conocido delincuente, desertor del proceso de paz, fue asesinado en territorio venezolano.

Solo hasta este lunes, y luego de que la Fundación Santa Fe confirmara el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el ministro de la Defensa les dijo a los medios de comunicación que se logró establecer que Aldinever fue asesinado.

El ministro de Defensa también advirtió que la recompensa por información que conduzca los autores intelectuales de este magnicidio se mantiene en 3.000 millones de pesos, a pesar de que las mismas fuentes de inteligencia ratifican la responsabilidad de la Segunda Marquetalia.

Iván Márquez, jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia. | Foto: SEMANA / AFP

“Lo que hicimos fue una averiguación a través de nuestros organismos de inteligencia, de revisar la autenticidad de ese comunicado de estos criminales, que como lo explicaba, son personas en las cuales definitivamente no se puede confiar”, dijo el general Sánchez.

Durante la mañana del 5 de agosto, criminales de la Segunda Marquetalia confirmaron el asesinato de José Aldinever Sierra Sabogal durante una emboscada por explosivos que ejecutó el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuando se realizaba una reunión con integrantes de ese grupo armado ilegal.

El ministro de Defensa reiteró: “Con otras líneas investigativas pudimos confirmar que, efectivamente, por lo menos, en lo que es inteligencia técnica, que sí se trató del asesinato, por parte del ELN, al Zarco Aldinever”.