Los más buscados por el magnicidio de Miguel Uribe: el cartel para dar con los cabecillas de la Segunda Marquetalia

Luciano Marín, alias Iván Márquez, volvió a ser noticia este fin de semana después de que esta revista revelara un testimonio clave que dejó en evidencia la participación de la Segunda Marquetalia, la disidencia que lidera ese exguerrillero, en el magnicidio del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Al punto de que la Fiscalía General de la Nación ya ubicó la foto, el nombre y el alias de Iván Márquez en un cartel que reveló durante la mañana de este martes 24 de marzo, que tituló ‘Los más buscados por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay’.

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El documento sacó a flote la cara de siete hombres que integrarían esa facción de la extinta guerrilla de las Farc como los autores intelectuales que habrían planeado y ordenado asesinar al político que aspiraba a convertirse en candidato presidencial para las elecciones que se avecinan en mayo.

El cartel de ‘Los más buscados’ lo lidera Luciano Marín, alias Iván Márquez, con una recompensa de 5.000 millones de pesos por su paradero; seguido de Gener García, alias Jhon 40, y José Manuel Sierra, alias Zarco Aldinever, por una recompensa de hasta 4.000 millones de pesos.

El cartel de recompensa también ofrece 2.000 millones de pesos por Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda; y Dioneges Medina, alias Gonzalo. Por Kendry Télles, alias Yako, la recompensa es de hasta 500 millones de pesos.

Ese documento se conoció días después de que SEMANA revelara el testimonio que entregó Simeone Pérez, alias El Viejo, condenado a 22 años por el crimen del precandidato, quien aseguró que el Zarco Aldinever fue el encargado de ordenar el asesinato del congresista.

Miguel Uribe Turbay, Iván Márrquez, Zarco Aldinever. Foto: Suministrado a Semana

Esa orden se dio en medio de las negociaciones de paz que la Segunda Marquetalia sostenía con el Gobierno Petro, pero El Viejo también explicó que fue contactado por Kendry Téllez, alias Yako, un desmovilizado de las Farc, que también hizo parte de la Segunda Marquetalia tras desechar el acuerdo con el Gobierno Santos.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Ante las personas en la ciudad le decimos la ‘vuelta’, pero ante los mandos de la guerrilla es una ‘operación’“, confesó El Viejo a la Fiscalía.

Alias Yako compareció en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la justicia creada tras los acuerdos de paz con las Farc, pero después volvió a las armas de la mano de Márquez y Aldinever, quienes se convierten en objetivos de alto valor para las autoridades colombianas.